Alguacil en los Cayos de Florida dice que EEUU no le ha informado de posible ataque cubano

Miami (EE.UU.), 18 may (EFE).- El alguacil Rick Ramsay del condado de Monroe, el punto más cercano a Cuba de Estados Unidos continental, afirmó que no ha recibido reportes oficiales estadounidenses sobre un posible plan de La Habana para atacar Cayo Hueso, el sitio más al sur de Florida.

La oficina del alguacil indicó en un comunicado que "no puede confirmar reportes en las noticias" tras un artículo de Axios que informó que La Habana adquirió 300 drones militares de Rusia e Irán, además de contemplar un presunto plan que involucraría un ataque en Key West, que está unos 150 kilómetros de Cuba.

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"Estoy monitoreando la situación, pero no me ha contactado ninguna agencia gubernamental y no creo que haya una razón para preocuparse", manifestó Ramsay en el posicionamiento.

Sus declaraciones se producen tras el reporte de Axios, que cita en declaraciones de un alto funcionario de inteligencia, según las que EE.UU. analiza la amenaza de drones procedentes de Cuba que podrían dirigirse contra su Base Naval en Guantánamo (este de la isla), buques militares estadounidenses o Key West, en Florida.

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Tras estos reportes, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, subrayó este lunes que su gobierno tiene "el derecho absoluto y legítimo a defenderse", aunque insistió en que "no representa una amenaza ni tiene planes o intenciones agresivas contra ningún país".

Por ahora, el alguacil Ramsay sostuvo que "no hay cambios" pese a los reportes, al remarcar que las autoridades federales y estatales no le han informado sobre "alguna posible acción militar de Cuba" con drones.

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"Estoy seguro de que me notificarán si cualquier cosa cambia y yo alertaré al público", remarcó.

En contraste, congresistas republicanos de origen cubano que representan a Miami, como Carlos Giménez y María Elvira Salazar, citaron el reporte para señalar que Cuba "es una peligrosa amenaza a la seguridad nacional" de Estados Unidos.

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"El mundo ya ha visto lo que los regímenes hostiles pueden hacer con drones, y esas capacidades en manos del régimen cubano, a solo 90 millas de Florida (144 kilómetros) de Florida, deberían preocupar a cada estadounidenses", comentó Salazar en X.

Las relaciones bilaterales están en uno de los momentos de mayor tensión en décadas, con las amenazas de agresión militar de EE.UU. a la isla, pues Washington lleva desde enero presionando a La Habana para que implemente reformas políticas y económicas. EFE ppc/ims

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