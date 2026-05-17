Vallecas entroniza a Trejo

Madrid, 17 may (EFE).- El mediapunta argentino Oscar Trejo se despidió este domingo de Vallecas con una victoria frente al Villarreal (2-0), en lo que fue una gran fiesta por el homenaje recibido y por tres puntos que, a falta de una jornada para acabar el campeonato liguero, mantienen al Rayo en la pelea por los puestos europeos a la espera del colofón que supondrá el 27 de mayo la final de la Liga Conferencia.

Dos meses y medio después de su último partido, el pasado 4 de marzo frente al Real Oviedo, Trejo volvió a jugar. Ésta vez lo hizo contra el Villareal, en un duelo muy especial al ser el último de su carrera profesional en Vallecas antes de su retirada, ya que los dos siguientes serán contra el Alavés en Vitoria y contra el Crystal Palace, en Leipzig (Alemania), en la ansiada final de la Liga Conferencia.

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Su entrenador, Iñigo Pérez, ya lo avanzó en la previa: "Este va a ser el partido de Trejo, cualquier otra noticia queda en segundo plano". Se intuía que sería titular y así fue. Con el 8 a la espalda y portando el brazalete de capitán, el argentino salió al campo a saborear ese ambiente especial de las grandes citas en Vallecas.

Antes del pitido inicial, la hinchada franjirroja le agradeció sus servicios con una tremenda ovación, nada comparable a lo que se produjo a los ocho minutos, cuando la afición, repartida por todo el estadio, levantó unas pancartas con su nombre realizando un gigantesco mosaico al grito de 'Trejo capitán'.

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El argentino, con el recuerdo ya muy lejano de aquel 29 de agosto de 2010, cuando debutó con el Rayo en Vallecas frente al Numancia, en Segunda, realizó un partido muy completo en el mismo escenario. En la primera parte fue uno de los jugadores más destacados, moviendo al equipo con el balón en los pies, y en la segunda participó del segundo gol, obra de Alemao, al ser el asistente del pase decisivo.

El delirio llegó a los 66 minutos, cuando fue sustituido con el público en pie por Pedro Díaz. El argentino se marchó del césped por el pasillo que le brindaron sus compañeros del Rayo, cuerpo técnico incluido, y también los del Villarreal, que se sumaron al homenaje.

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A ese reconocimiento también se sumó la directiva del Rayo, que, encabezada por su presidente, Raúl Martín Presa, se puso en pie para despedir con aplausos al 'Chocota'.

Trejo, de 38 años y natural de Santiago del Estero, termina su décima temporada en el Rayo Vallecano, con el que ha disputado hasta el momento 334 partidos oficiales y es el sexto jugador y el primer extranjero con más encuentros en la historia del club por detrás de Jesús Diego Cota (458), Miguel Uceda (429), Miguel Ángel Sánchez Muñoz 'Míchel' (425), Félix Bardera 'Felines' (405) y Ángel Alcázar (346).

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David Ramiro