Máximo Quiles suma su cuarta victoria de 2026 y la 800 del motociclismo español

Redacción deportes, 17 may (EFE).- El español Máximo Quiles (KTM) ha logrado su cuarta victoria de 2026, la tercera consecutiva y la número 800 del motociclismo español, al vencer el Gran Premio de Cataluña de Moto3 que se ha disputado en el circuito de Barcelona-Cataluña.

Aunque desde las primeras vueltas de carrera dio la impresión de que Máximo Quiles no tenía el ritmo ni las fuerzas necesarias para pelear por la victoria y, a pesar de tener cuatro de cinco avisos que le podrían haber supuesto una penalización de 'vuelta larga', el líder del mundial supo reponerse a las adversidades para llegar hasta la última curva a jugarse la victoria en la carrera.

PUBLICIDAD

El español David Muñoz (KTM), lo intentó en ese punto, pero forzó en exceso y dejó la 'puerta abierta' a Máximo Quiles para la victoria y también para perder el segundo puesto a manos de Álvaro Carpe (KTM).

El hispano argentino Valentín Perrone (KTM), que partía desde la 'pole position' por primera vez en 2026 y por tercera en su carrera deportiva, no pudo evitar que Brian Uriarte (KTM) y David Muñoz (KTM) le superasen al llegar a la primera curva.

PUBLICIDAD

En tanto, el líder de la provisional del mundial, Máximo Quiles (KTM), que salía séptimo, desde la tercera línea de la formación de salida, pudo recuperar un par de posiciones en las primeras curvas, aunque volvió a perder dos puestos al completar el giro inicial.

Por delante Uriarte no pudo frenar el ataque de David Almansa (KTM), quien desde la tercera posición le superó a él y a Muñoz, en tanto que Máximo Quiles perdía una nueva posición y era octavo.

PUBLICIDAD

Con Almansa líder el grupo de cabeza se estiró y comenzó a perder unidades para formarse un septeto inicial con él, Uriarte, Muñoz, Perrone, Adrián Fernández (Honda) y el malasio Hakim Danish (KTM), en tanto que por detrás era Máximo Quiles quien asumía la responsabilidad de intentar neutralizar a los escapados.

Tanto Almansa como Muñoz y Uriarte se disputaron el liderato de la carrera, como también Hakim Danish, con Quiles y Álvaro Carpe (KTM) acercándose décima a décima hasta ellos.

PUBLICIDAD

Hasta nueve pilotos conformaron ese grupo principal en cabeza de carrera, casi siempre con David Almansa marcando el ritmo, y por detrás de él muchos cambios en el orden del mismo, una pelea que propició que tanto Quiles como Carpe se 'engancharan' a ellos.

El primero en `perder 'fuelle' en esa pelea, precisamente, fue el autor de la 'pole position', el hispano argentino Valentín Perrone, que se vio engullido por el grupo en el que tiraba el indonesio Veda Pratama (Honda).

PUBLICIDAD

Almansa no pudo evitar en el séptimo giro que le superase primero Adrián Fernández y poco después Brian Uriarte y David Muñoz, en tanto que Máximo Quiles se las tenía que ver en la cola de ese octeto con Pratama, que le superó en varias ocasiones, aunque siempre encontró la respuesta inmediata del líder de la categoría.

Con Brian Uriarte en cabeza de carrera, marcando un ritmo que le permitió adquirir en apenas un par de vueltas medio segundo de ventaja, el grupo se estiró al llegar al ecuador de la prueba.

PUBLICIDAD

Máximo Quiles demostró no estar cómodo en ningún momento y eso quedó al descubierto al recibir un aviso por parte de Dirección de Carrera de haber excedido en tres ocasiones los límites de la pista, lo que de volver a suceder en dos ocasiones más supondría una penalización de 'vuelta larga'.

Poco a poco Brian Uriarte fue estirando hasta romper el grupo principal, un ataque del que se percataron tanto David Almansa como David Muñoz, que se fueron tras la estela del joven piloto de KTM, al que no tardaron en doblegar los dos.

PUBLICIDAD

Ese ataque de Brian Uriarte quedó en nada en la decimotercera vuelta, en la que Jesús Ríos (Honda) tiró por detrás y volvió a reagrupar al octeto de cabeza, en el que el líder del mundial ya estaba peleando en las posiciones próximas al podio.

A cinco vueltas del final, David Almansa era líder y Máximo Quiles ya estaba por detrás de él, por delante de Álvaro Carpe y Brian Uriarte.

PUBLICIDAD

Una vuelta más tarde, Máximo Quiles ya era líder, con un nuevo aviso por exceder los límites de la pista -una vez más le supondría una penalización de vuelta larga-, por delante de David Almansa y Brian Uriarte, en un grupo principal que era de ocho piloto al llegar hasta ellos el irlandés Casey O'Gorman (Honda).

Uriarte recuperó la primera plaza, perseguido por Quiles y Muñoz a sólo dos vueltas del final, en las que estaba claro que nadie iba a ceder un ápice al rival y fue cuando comenzaron a producirse los primeros errores en forma de caída de la mano de Jesús Ríos en la curva diez.

Al comienzo de la última vuelta Máximo Quiles volvió a recuperar el liderato por delante de Uriarte y Muñoz, con Danish pegado a ellos.

Los adelantamientos fueron una constante durante toda la vuelta, en la que se llegó a la última curva con él intentando mantener el liderato.

David Muñoz se intentó colar por dentro en ese punto pero en la salida de la curva se tuvo que abrir y se vio superado por Máximo Quiles camino de la victoria 800 del motociclismo español y su cuarto triunfo de la temporada, por delante de Álvaro Carpe y David Muñoz, con dos españoles más por detrás de ellos, Brian Uriarte y David Almansa.