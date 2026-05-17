Ayúdame3D entrega 330 prótesis y dispositivos de apoyo impresos en 3D en 2025, un 29% más que el año anterior

La organización española Ayúdame3D ha entregado de forma gratuita 330 prótesis y dispositivos de ayuda realizados con impresión 3D, frente a las 256 del año anterior, lo que supone un incremento del 29% en el número de beneficiarios.

La organización ha ampliado su alcance internacional hasta los 28 países, ocho más que el año anterior, y ha puesto en marcha un tercer laboratorio 3D en África, en Sudáfrica, que se une a los ya operativos en Kenia y Tanzania. Estos centros forman parte del proyecto 3DLabs, la red de laboratorios propios de la ONG.

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"Ahora ya no hay que enviar brazos al otro lado del mundo, sino que ellos mismos están diseñando e imprimiendo más de 100 ayudas al año", ha señalado la responsable de Proyectos de Ayúdame3D, Marta Fuentes, durante la presentación de los datos.

Entre los hitos técnicos de 2025, la ONG ha destacado el desarrollo del primer prototipo de prótesis transtibial --de pierna-- fabricada íntegramente mediante impresión 3D y la ampliación de su catálogo de dispositivos con sillas de ruedas infantiles y brazos robóticos, que se suman a las denominadas trésdesis, prótesis de brazo adaptadas a distintos niveles de amputación.

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Por su parte, el fundador de Ayúdame3D, Guillermo Gauna-Vivas, ha señalado "el hito" de la primera prótesis de pierna fabricada con esta tecnología, la expansión de los laboratorios en África y el estreno del documental 'Fabricando Abrazos', disponible de forma gratuita en YouTube.

En el ámbito de la colaboración institucional y social, Ayúdame3D ha cerrado el año con 46 alianzas nacionales e internacionales y ha desarrollado actividades de divulgación tecnológica dirigidas a más de 1.000 estudiantes en 12 centros educativos. Sus programas de responsabilidad social han contado con cerca de 3.000 participantes a través de iniciativas como productos solidarios, actividades de teambuilding y conferencias.

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Desde su creación en 2017, la ONG ha atendido a más de 30.000 personas en 65 países, con más de 50 impresoras 3D en funcionamiento simultáneo, de las que el 80% del plástico empleado procede de materiales reciclados.