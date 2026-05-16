Simeone: "No buscaremos otro Griezmann porque no habrá otro igual"

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha asegurado que no buscarán a "otro Antoine Griezmann", que disputará este domingo ante el Girona su último partido en el Riyadh Air Metropolitano, porque "no habrá otro igual a él", y espera que los aficionados le recuerden "como la gran persona que es" y como un futbolista "predispuesto" siempre a hacer todo "lo que necesitaba" el equipo.

"No iremos a buscar otro Griezmann, porque seguramente no habrá otro igual a él. Pero sí hay futbolistas que se hagan cargo del equipo, como se hizo cargo siempre él, con la responsabilidad de llevar el famoso peso del equipo, que se ha depositado mucho en él y en Koke estos años. Son futbolistas que han logrado, con su experiencia, con ese peso específico que tiene una persona dentro de un campo de juego. Antoine lo tuvo. Trabajaremos para encontrar gente que tenga esa personalidad", declaró en rueda de prensa.

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En una comparecencia casi monotemática sobre el delantero francés, el técnico argentino se deshizo en elogios hacia él. "No hay un momento solo para poder explicar la relación que se ha construido desde el respeto, desde la admiración, desde el saber estar, sin pasar esa línea finita del entrenador, amigo, familia. Tenemos una gran relación con su familia, lo queremos muchísimo. Vino muy joven. Ha crecido de una manera extraordinaria, con un trabajo personal muy grande, convencidísimo de todo su talento y su jerarquía. Logró llegar al lugar más grande que tienen los futbolistas, que es ganar un Mundial", apuntó.

"Es el goleador histórico del Atlético de Madrid, tiene un respeto de todos sus compañeros que es envidiable. Me acuerdo de aquel día que vino a contarme, antes de irse a Barcelona, que iba a dejar el Atlético. Fue doloroso, pero tenía que salir porque era bueno para darse cuenta de todo lo que posteriormente le pasó. Y cuando volvió, alegría, sabíamos que volvía un genio. Tuvimos un genio muchísimos años dentro del Atlético de Madrid y seguramente le extrañaremos", prosiguió.

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Además, espera que los aficionados recuerden a Griezmann "como la gran persona que es, dejando de lado al deportista". "Es un tipo noble, un tipo humano, un tipo responsable, un tipo que siempre ha estado predispuesto para lo que necesitaba el Atlético de Madrid, que ha tenido la humildad de volver y volver a empezar para volver a ganarse a la gente que, por el amor que le tenía, se enojó. Él seguramente querrá ser recordado dentro del Atlético de Madrid por la persona que es y por el goleador insaciable que ha sido", indicó.

"Mañana será un día importante para él y para su familia. Hay una familia por detrás que siempre acompaña y lo ha acompañado para ser la persona y el futbolista que es. Mañana se va a generar desde lo emocional el sentimiento que representa que se vaya un futbolista tan importante como ha sido Antoine. Mañana esperamos poder hacer un gran partido, que nuestra gente dé todo lo que pueda darle a un tipo que dio todo", continuó.

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También cree que tendrá un gran homenaje en el Metropolitano. "Me viene a la mente enseguida lo de Fernando Torres, increíble. Hay un montón de chicos que han atravesado esa salida dura, difícil, porque los años pasan y necesitamos seguir compitiendo. Aceptar el lugar que uno tiene no es fácil, pero es entendible, porque todos pasamos, como futbolistas, por que se termine una gran etapa. No tengo ninguna duda de que mañana se repetirá algo que ya viene pasando desde hace varios años", subrayó.

Sin embargo, no cree que el francés vaya a ser insistituible. "Insustituible no, porque en la vida nadie es insustituible. Sí es un jugador especial, un jugador que más allá de la relación deportiva que hemos tenido, hemos tenido una muy linda relación familiar", manifestó.

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Por último, reconoció que sería "buenísimo" planificar la próxima temporada antes del Mundial, pero deben ver "cómo va generándose el mercado". "Sabemos las situaciones de salida que puede haber y tendremos que ir a buscar. Esperemos que con la llegada de Apollo estemos fuertes para poder seguir creciendo como equipo, sobre todo, porque como club hemos crecido enormemente. Necesitamos seguir creciendo como equipo", finalizó.