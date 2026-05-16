Agencias

Muere en un ataque israelí el líder del ala militar de Hamás, Izz al Din Haddad

Guardar
Imagen GDNI24N7ARFL7L73K3UXYM665A

El comandante del brazo militar del movimiento islamista palestino Hamás, Izz al Din Haddad, ha muerto en un ataque israelí este pasado viernes según han confirmado fuentes familiares a la agencia de noticias palestina Sanad.

Las mezquitas de Gaza han anunciado también la muerte del líder de las Brigadas Ezzeldín al Qassam, su esposa y su hija en el ataque israelí del viernes, como prolegómeno a las ceremonias fúnebres que comenzarán este sábado en la ciudad de Gaza.

PUBLICIDAD

Otros dos hijos del comandante militar de Hamás habían muerto en los ataques palestinos del 7 de octubre de 2023 contra Israel, en lo que representó el comienzo de la guerra de Gaza.

Haddad asumió el cargo en mayo del año pasado tras la muerte de su predecesor, Mohamed Sinwar, en un ataque israelí, quien a su vez había asumido el cargo tras la muerte de Mohammed Deif, de nuevo en un ataque de Israel, en julio de 2024.

PUBLICIDAD

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Moldavia sobre decreto ruso para Transnistria: necesitan más gente para enviar a la guerra

Infobae

Venecia cuida al delfín solitario que habita sus aguas con un código de conducta

Infobae

'Heavy metal' y moda, la rebeldía que terminó en tendencia

Infobae

La Policía española lidera una operación europea contra el robo de relojes de lujo con 12 detenidos en Nápoles

La Policía española lidera una operación europea contra el robo de relojes de lujo con 12 detenidos en Nápoles

¿A favor o en contra del salto a la fama de Julia Janeiro? Su tío Humberto opina

¿A favor o en contra del salto a la fama de Julia Janeiro? Su tío Humberto opina