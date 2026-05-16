Macron satisfecho por la visita del papa en septiembre, "un gran momento de esperanza"

París, 16 may (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, manifestó este sábado su satisfacción por la oficialización de la visita del papa León XIV a Francia en septiembre, y dijo que será "un honor" para el país, "una alegría para los católicos y un gran momento de esperanza para todos".

En un breve mensaje en su cuenta de X, Macron escribió: "nos alegramos de que su santidad el papa León XIV haya confirmado su viaje a Francia".

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Lo hizo poco después de que el Vaticano anunciara que el viaje del papa estadounidense se hará del 25 al 28 de septiembre y precisara que durante su estancia en París visitará la sede de la Unesco, que atraviesa un momento difícil por la salida de Estados Unidos, decidida el verano de 2025 por el presidente, Donald Trump.

Su predecesor, Francisco, había estado tres veces en territorio francés durante sus doce años de pontificado, pero no quiso hacer una verdadera visita de Estado pese al interés que puso Macron.

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El papa argentino había evitado París, donde durante un tiempo fue muy esperado en particular para la reapertura de la catedral Notre Dame tras su reconstrucción por el incendio de abril de 2019.

Estuvo en Estrasburgo en 2014, en Marsella en 2023 y en Córcega en diciembre de 2024. EFE

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