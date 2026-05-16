Los ataques isralíes han matado a 870 personas desde el alto el fuego de octubre en Gaza

Al menos 870 personas han muerto por los ataques efectuados por Israel contra la Franja de Gaza desde la última declaración de alto el fuego en octubre del año pasado, tras constatar el Ministerio de Salud de Gaza al menos 13 muertos y 57 heridos en ataques israelíes durante las últimas 48 horas.

Entre los fallecidos se encuentra un hombre aplastado en el colapso de un edificio previamente bombardeado por Israel. Con ello son ya 30 los fallecidos en los colapsos de estructuras debilitadas por los ataques de Israel.

PUBLICIDAD

Desde el inicio del alto el fuego pactado el 10 de octubre han resultado heridas 2.543 personas y 771 cuerpos han sido recuperados de los escombros del devastado enclave, según el último balance de este sábado.

En total, desde el estallido de la guerra de Gaza el 7 de octubre de 2023, el Ministerio de Salud gazatí ha constatado 72.757 muertos y 172.645 heridos.

PUBLICIDAD