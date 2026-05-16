Agencias

Irán ultima su mecanismo para gestionar Ormuz con la incorporación de "tasas por servicios especiales"

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Las autoridades iraníes anunciarán próximamente el "mecanismo profesional para gestionar el tráfico en el estrecho de Ormuz" que terminará por consolidar el "peaje" que llevan estableciendo desde que asumieron definitivamente el control de la zona tras el estallido de la guerra con Estados Unidos e Israel, el pasado 28 de febrero.

El jefe de la comisión de Seguridad Nacional del Parlamento iraní, Ebrahim Azizi, ha confirmado este sábado en redes sociales que Irán dará a conocer "próximamente" un mecanismo que además establecerá una "ruta de paso designada" a los barcos que participen en este sistema.

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"Este proceso solo beneficiará a los buques comerciales y a las partes que cooperen con Irán", ha añadido Azizi, a sabiendas de que Estados Unidos ha impuesto un bloqueo adicional en torno al estrecho y está interceptando barcos que abandonan o se dirigen al estratégico paso.

Azizi ha confirmado que los barcos deberán pagar unas "tasas correspondientes por los servicios especializados prestados en el marco de este mecanismo", en alusión al sistema de pagos establecido inicialmente por Irán, y donde el uso del dólar está terminantemente prohibido.

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