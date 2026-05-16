El presidente dominicano viaja este sábado a Miami para recibir premio de economía

Santo Domingo, 16 may (EFE).- El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, viajará este sábado a Miami (Estados Unidos) para recibir el premio "Campeón de la libertad" otorgado por el Centro Adam Smith para la Libertad Económica, adscrito a la Universidad Internacional de Florida (FIU).

El galardón, que reconoce su "liderazgo y compromiso por la libertad" durante su actual mandato presidencial, será entregado esta tarde en el Trump National Doral, un resort propiedad del presidente estadounidense, Donald Trump, durante la cena anual del Centro Adam Smith.

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Esta fundación especializada en economía, creada por el Estado de Florida en 2020, tiene como objetivo "informar, influir e inspirar a los líderes actuales y futuros para que desarrollen e implementen políticas innovadoras, significativas y efectividas que promuevan la libertad económica y la prosperidad humana", aseguró Presidencia en un comunicado.

Antes del encuentro, Abinader se trasladará a la Universidad Internacional de Florida, donde sostendrá una charla con estudiantes de dicha casa de estudios, así como una reunión con personalidades de la ciudad de Miami.

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El mandatario dominicano estará acompañado de su esposa, la primera dama, Raquel Arbaje; el ministro de Industria, Comercio y Mipyme, Eduardo Sans Lovatón; y el ministro de Vivienda y Hábitat, Víctor Bisonó.

Abinader regresará a República Dominicana después de la cena en horas de la tarde. EFE

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