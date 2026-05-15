VÍDEO: El Ibex 35 ahonda su caída (-1,44%) hasta los 17.500 puntos, con el crudo rozando los 110 dólares

El Ibex 35 cotizaba en la media sesión de este viernes con un descenso del 1,44%, hasta situarse en los 17.553,30 puntos, en un contexto marcado por el encuentro de los presidentes de EEUU y China, el conflicto en Oriente Próximo y el repunte del precio del petróleo hasta la cota de los 110 dólares.

Así, el barril de Brent, de referencia en Europa, avanzaba un 3,26% en la media sesión europea, hasta cotizar en 109,23 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, se elevaba un 3,55%, hasta los 104,76 dólares.

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La atención de los inversores estará a medio gas este viernes ya que es festivo en Madrid, una de las principales plazas españolas. No obstante, los mercados mantienen su actividad.

Ayer a última hora, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que su homólogo chino, Xi Jinping, se comprometió a no suministrar equipamiento militar a Irán en el marco de su visita oficial al gigante asiático.

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Además, este viernes, antes de embarcar en un avión de vuelta, Trump apuntó que ni Estados Unidos ni China quieren que Teherán "tenga armas nucleares" y que ambos países quieren que el estrecho de Ormuz "esté abierto", algo que Pekín ha reclamado en numerosas ocasiones. En este sentido, ha reconocido el papel del bloqueo estadounidense a la zona tras las restricciones iraníes a la navegación y ha abogado por un acuerdo para normalizar la situación.

Fuera del ámbito económico, las autoridades sanitarias de Estados Unidos han elevado a 41 las personas bajo seguimiento por posible contagio de hantavirus --la mayoría, de alto riesgo-- y han afirmado haberles recomendado permanecer en sus domicilios y evitar contactos con otras personas durante seis semanas, si bien no se les han impuesto restricciones al movimiento.

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"El mercado necesita avances en las negociaciones para seguir subiendo, una vez que prácticamente ha finalizado la temporada de resultados", ha avanzado los analistas de Bankinter.

Ya en el mercado español, se ha conocido que el Tribunal estadounidense del distrito de Columbia ha despejado el camino para nuevas actuaciones de ejecución e incautación de activos contra el Reino de España por parte de los acreedores de los laudos por el recorte a las renovables y han ampliado la autorización de embargos, por valor de 41 millones de euros adicionales.

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Solo Repsol cotizaba en la media sesión de este viernes en positivo (+0,76%). Por detrás se situaba Inditex (-0,18%), Fluidra (-0,27%), Endesa (-0,27%), Naturgy (-0,29%) y Redeia (-0,41%). En el otro extremo, ArcelorMittal encabezaba los descensos (-4,40%), seguido de Acciona (-3,07%), IAG (-2,77%), ACS (-2,48%) y Banco Sabadell (-2,44%).

El resto de los principales mercados europeos cotizaban con pérdidas significativas: el británico FTSE 100 perdía un 1,40%, el francés Cac 40 un 1,29%, el alemán Dax un 1,63%, el italiano FTSE MIB un 1,63% y el Euro Stoxx 50 un 1,68%.

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En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono soberano español con vencimiento a 10 años se situaba en el 3,542%, frente al 3,457% del cierre del jueves. De esta forma, la prima de riesgo frente al bono alemán se elevaba hasta los 42,4 puntos básicos.

Respecto a las divisas, el euro se depreciaba un 0,38% en su cruce frente al dólar, hasta negociarse a un tipo de cambio en los mercados de 1,1626 dólares

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