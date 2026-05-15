Agencias

Trump sopesa levantar sanciones a las empresas chinas que compran petróleo iraní

Guardar

Washington, 15 may (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este bviernes que está sopesando la posibilidad de levantar las sanciones a empresas chinas que compran petróleo iraní, tras su reunión con su homólogo de China, Xi Jinping, en Pekín.

"Tomaré una decisión en los próximos días. Ya hablamos de eso", respondió a la prensa a bordo del avión presidencial Air Force One de regreso a Washington.

PUBLICIDAD

Al ser cuestionado sobre si Xi se comprometió a presionar a Irán, su aliado, para que reabra el estrecho de Ormuz, Trump dijo que no le pidió "ningún favor".

"Cuando pides favores, tienes que hacer favores a cambio", declaró.

PUBLICIDAD

Trump aseguró que China quiere que el estrecho, bloqueado por Irán en respuesta a la ofensiva estadounidense e israelí iniciada en febrero, sea reabierto porque obtiene una parte importante de su petróleo del golfo Pérsico.

Durante la visita a China, Trump ofreció una entrevista con la cadena Fox News en la que aseguró que Xi le ofreció "ayuda" para la reapertura del estrecho y se comprometió a no suministrar equipamiento militar para Irán.

La Cancillería china evitó entrar en detalles sobre esas gestiones, pero pidió reabrir "lo antes posible" las rutas de navegación y mantener abierta la "puerta del diálogo", al sostener que "esta guerra, que no debería haber ocurrido, no tiene ninguna necesidad de continuar". EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Modi asegura reservas de crudo en Emiratos Árabes en plena crisis de austeridad nacional

Infobae

Tusk garantiza disuasión en flanco oriental tras cancelación de refuerzos estadounidenses

Infobae

El Ministro español de Cultura defiende a Lamine Yamal y rechaza las críticas de Israel

Infobae

Ucrania golpea una refinería rusa en Riazán y un radar en la ocupada Mariúpol

Infobae

Merz y Trump hablan por teléfono y coinciden en que Irán tiene que abrir Ormuz y negociar

Infobae