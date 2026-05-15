Demócrata enfrenta 17 años de prisión por incidente con ICE mientras revela su embarazo

Nueva York, 15 may (EFE).-La congresista demócrata LaMonica Mclver, acusada por el Departamento de Justicia del Gobierno de Donald Trump de agredir a agentes de inmigración, lo que la enfrenta 17 años de prisión si es declarada culpable, vive un momento difícil al revelar que está embarazada de su segundo hijo, según dijo a la revista People.

Mclver y su esposo son padres de una niña de nueve años y según la legisladora, llevaba mucho tiempo intentando tener otro hijo, desde antes de ganar la elección especial en Nueva Jersey para el Congreso, en 2024.

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La demócrata, con 17 semanas de embarazo, fue acusada en junio del año pasado de haber "golpeado con fuerza" a un agente de inmigración frente al centro de detención Delaney, en Newark (Nueva Jersey), y de haber intentado inmovilizar a otro mientras éstos intentaban esposar al alcalde de la ciudad, Ras Baraka, quien, según dijeron, no estaba autorizado a estar allí, señala People.

Mclver, que mantiene su inocencia, busca que se desestimen los cargos amparada en que su presencia en el centro está amparada por la cláusula de la Constitución sobre libertad de expresión o debate que protege a miembros del Congreso de enjuiciamientos penales o demandas civiles relacionadas con su función legislativa.

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El pasado noviembre un juez federal rechazó desestimar los cargos y Mclver apeló.

"El estrés es un verdadero problema para las mujeres embarazadas, especialmente para las mujeres negras que se enfrentan a la crisis de salud materna que estamos viviendo en este país", comentó a la revista.

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"No quiero estresarme, aunque sé que tengo que lidiar con la situación de este caso", dijo la congresista que enfrenta además el alto coste de su defensa, que según un reciente artículo del New York Times, superará el millón de dólares y por normas de ética de la Cámara de Representantes, no puede aceptar defensa gratuita. EFE