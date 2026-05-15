Seis muertos, incluidos tres trabajadores sanitarios, y más de 20 heridos en un ataque de Israel en Líbano

El Ministerio de Sanidad libanés ha denunciado que seis personas han muerto, la mitad de ellas trabajadores sanitarios, y otras 22 han resultado heridas en un ataque del Ejército de Israel contra la localidad de Haruf, en el sur de Líbano, pese al alto el fuego alcanzado a mediados de abril y ampliado este mismo viernes.

La cartera ha indicado en un breve comunicado difundido por la agencia de noticias estatal NNA que el bombardeo, dirigido contra el centro de la Autoridad Islámica de Salud de este municipio del distrito de Nabatiyé, ha dejado "seis muertos, entre ellos tres paramédicos, y 22 heridos".

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El Ejército de Israel, que no se ha hecho eco de estos ataques, ha declarado además "zona militar" la zona costera de Rosh Hanikra y Akhziv, cerca de la frontera con Líbano.

"El acceso a esta zona está estrictament prohibido", ha señalado en sus redes sociales.

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Delegaciones de los dos países han acordado este viernes extender el alto el fuego por 45 días, en la tercera ronda de contactos auspiciada por la Administración de Donald Trump desde el pasado 2 de marzo, cuando se reactivaron los enfrentamientos entre las fuerzas israelíes y el partido-milicia Hezbolá.

Pese a la tregua, el número de víctimas por bombardeos de Israel en Líbano no ha dejado de aumentar, superando ya los 2.800 muertos y 8.900 heridos.

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