Rusia incluye al grupo punk Pussy Riot en su lista de organizaciones terroristas

Las autoridades rusas han incluido este viernes al grupo de música punk Pussy Riot en el registro de extremistas y terroristas, lo que implica la congelación de los fondos bancarios de sus tres integrantes, que residen fuera de Rusia.

El Servicio Federal de Supervisión Financiera, dependiente del Kremlin, ha actualizado la lista de entidades y personas a las que acusa de estar involucradas en actividades extremistas o terroristas, incluyendo a Nadezhda Tolokónnikova, Maria Aliójina y Ekaterina Samutsevich.

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Un tribunal de Moscú ya ilegalizó el grupo en diciembre de 2025 también con el argumento de ser una banda "extremista", tras una demanda de la Fiscalía que alegaba que las acciones de Pussy Riot "representan una amenaza para la seguridad del Estado".

Las integrantes del grupo residen actualmente fuera de Rusia, donde tienen varias causas, las últimas de ellas relacionadas con la supuesta difusión de desinformación y ataque a las Fuerzas Armadas, en el marco de la guerra de Ucrania.

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La banda adquirió notoriedad internacional en 2012, poco después de su fundación, tras la celebración de una 'oración punk' en la Catedral de Cristo Salvador de Moscú para protestar, a pocos días de las elecciones, por la reelección del presidente ruso, Vladimir Putin, por lo que fueron detenidas.

Nadezhda Tolokónnikova, Maria Aliójina y Ekaterina Samutsevich fueron declaradas culpables en agosto de ese mismo año por vandalismo motivado por odio religioso y condenadas a dos años de cárcel. La sentencia de Samutsevich fue suspendida en apelación, mientras que sus dos compañeras fueron amnistiadas en 2013.

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