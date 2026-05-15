Descubren dos nuevas especies de bromelias en los Andes de Ecuador

Guayaquil (Ecuador), 15 may (EFE).- Dos nuevas especies de plantas del género Tillandsia (familia de las bromelias), de nombres 'Tillandsia viridispica' y 'Tillandsia freirei', fueron descubiertas en los Andes del sur de Ecuador por investigadores del Instituto Nacional de Biodiversidad (Inabio) y de la Universidad de Viena.

La 'Tillandsia viridispica' fue hallada en paredes rocosas verticales en un cañón cercano al municipio de El Tambo, de la provincia andina de Cañar; mientras que 'Tillandsia freirei' fue descubierta en los cañones del río Jubones y otras zonas áridas de la provincia de Azuay, en el sur del país.

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La primera especie, que habita en zonas secas y rocosas de los Andes occidentales, llamó la atención de los investigadores por su inusual inflorescencia verde y flores violetas, según señaló el Inabio en un comunicado.

Hasta el momento, solo se conoce una población y, debido a la deforestación y expansión agrícola en el área, los autores recomiendan clasificarla como vulnerable según los criterios de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

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El nombre 'viridispica' proviene del latín 'viridis' (verde) y 'spica' (espiga), en referencia a sus distintivas espigas, precisó el instituto.

Mientras que la segunda especie fue nombrada en honor al biólogo ecuatoriano Efraín Freire, investigador del Herbario Nacional del Ecuador del Inabio y especialista en flora vascular, quien cuenta con más de tres décadas de experiencia y miles de colecciones botánicas realizadas en el país.

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"Sus largas espigas colgantes le dan una apariencia llamativa y sirven como recurso floral para colibríes de ambientes secos", explicó el Inabio.

Según los autores, José M. Manzanares y Walter Till, esta bromelia había sido confundida durante años con otra especie similar debido a las dificultades de acceso a su hábitat natural, compuesto por paredes rocosas escarpadas y cañones profundos.

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El instituto señaló que hallazgos "destacan la enorme diversidad botánica de los ecosistemas secos interandinos y refuerzan la importancia de conservar estos hábitats únicos". EFE