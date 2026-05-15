Agencias

Mueren dos personas tras chocar una avioneta contra una casa en Ohio, EEUU

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Al menos dos personas han muerto tras chocar una avioneta contra una casa en la ciudad estadounidense de Akron, situada en el estado de Ohio, según han confirmado las autoridades, que han especificado que ambas víctimas mortales iban a bordo del aparato.

La Alcaldía de Akron ha indicado en un comunicado en redes sociales que el impacto ha provocado un incendio en la vivienda y que los bomberos han logrado posteriormente recuperar los cadáveres de los dos ocupantes de la avioneta, mientras que los residentes de la casa afectada y la adyacente fueron evacuados ilesos.

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La Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés), ha detallado que la avioneta era una 'Piper PA-28' y ha manifestado que el incidente tuvo lugar en torno a las 15.45 horas (hora local) del jueves. "La FAA y la Oficina Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) investigarán", ha zanjado.

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