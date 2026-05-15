Mari Carmen Ortega responde con firmeza a Pelayo Díaz: "En la vida hay que tener respeto"

La polémica en torno a la tauromaquia ha vuelto a salpicar a Ortega Cano después de unas recientes palabras de Pelayo Díaz que no han sentado nada bien a su entorno. En medio de esta controversia, su hermana, Mari Carmen Ortega, ha querido dar un paso al frente para defender tanto al diestro como al resto de toreros, lanzando un mensaje claro y rotundo en favor del respeto.

Muy unida siempre a su hermano, la tía de Gloria Camila no ha dudado en reaccionar cuando le han preguntado por las declaraciones del influencer sobre los toreros. Considera que sus palabras están fuera de lugar y, visiblemente seria, lanza una petición directa al estilista: "Que tenga respeto". Con esta frase deja claro que no comparte en absoluto el tono ni el contenido de sus comentarios.

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La hermana del torero subraya que no se trata solo de una cuestión personal, sino de una defensa de todo el colectivo taurino. "Claro, sobre mi hermano y sobre todos los demás toreros. Hay que respetar, ante todo en la vida hay que tener respeto", argumenta, marcando una línea roja en cuanto a los límites de la crítica. Para ella, se puede opinar y discrepar, pero siempre sin faltar al respeto.

Lejos de entrar en el enfrentamiento directo, Mari Carmen insiste en que su discurso se basa precisamente en el respeto que ella misma practica. "Yo respeto, respeto a todo el mundo, al que no le guste, pero que me respeten a mí, que me encantan", señala, dejando claro que su afición por los toros forma parte de su vida y que no está dispuesta a renunciar a ella por las críticas de los demás. Reivindica así su libertad para disfrutar de la tauromaquia, al tiempo que reclama tolerancia hacia quienes piensan como ella.

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Durante estas declaraciones, Mari Carmen no se encuentra sola, ya que está acompañada por Marina, que la arropa en todo momento. Con su intervención, la hermana del diestro intenta rebajar la tensión, pero al mismo tiempo deja un mensaje claro: se pueden tener opiniones muy diferentes sobre los toros, pero "ante todo en la vida hay que tener respeto".