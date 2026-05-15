Los robots se suben al escenario para bailar K-pop en un nuevo parque temático en Seúl

Seúl, 15 may (EFE).- Un nuevo parque temático en Seúl busca aprovechar el tirón del K-pop y la fascinación por los robots humanoides con espectáculos de baile protagonizados por androides que utilizan la captura de movimiento para aprender nuevos pasos.

El parque, que planea abrir las puertas en agosto y fue presentado a los medios este viernes, es iniciativa de Galaxy Corp., la agencia de talentos que representa a la superestrella del pop coreano G-Dragon, recoge la agencia de noticias surcoreana Yonhap.

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"Nuestro objetivo es crear un parque temático de robots donde la gente pueda permanecer entre tres y cuatro horas", explicó hoy a la prensa el consejero delegado de Galaxy Corp., Choi Yong-ho, en declaraciones recogidas por Yonhap.

El parque ocupa 16.500 metros cuadrados en un emplazamiento al este de Seúl, y tendrá diferentes espectáculos con robots para niños, como conciertos de K-pop o espectáculos de dibujo, detalló por su parte el periódico surcoreano JoongAng Ilbo.

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La semana pasada, los organizadores abrieron por primera vez el recinto para un grupo de unos 100 niños, incluidos menores con necesidades especiales, que fueron invitados para interactuar con los robots y disfrutar del parque.

La compañía planea usar los espectáculos como modelo para expandir la integración de la tecnología y el entretenimiento, y planea exportarlos al resto del mundo tras su debut en Corea del Sur, aseguró entonces Choi al JoongAng Ilbo. EFE

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