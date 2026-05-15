Líder cubano de Hermanos al Rescate permanece "escéptico" ante cargos contra Raúl Castro

Pedro Pablo Cortés

Miami (EE.UU.), 15 may (EFE).- El cubano José Basulto, fundador de Hermanos al Rescate, permanece "escéptico" sobre conseguir justicia y el cambio en la isla pese a los reportes sobre una próxima imputación criminal en Estados Unidos al expresidente cubano Raúl Castro por la muerte de cuatro pilotos de dicha asociación hace 30 años.

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"Yo me mantengo escéptico hasta el punto en el cual la acción sea tomada y la acción a tomar es el encausamiento criminal de Raúl Castro, que fue el que dio las órdenes, y de todos aquellos que cooperaron con Raúl Castro para el asesinato", indicó Basulto en una entrevista con EFE en Miami.

El disidente, uno de los líderes del exilio en EE.UU., apuntó que la "justicia demorada es justicia negada" ante los reportes sobre que la Administración de Donald Trump alista una acusación formal contra Castro, entonces ministro de las Fuerzas Armadas de Cuba, por derribar aviones de Hermanos al Rescate el 24 de febrero de 1996.

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Basulto, quien fundó la organización para auxiliar a balseros que huían de la isla, sobrevivió al ataque, pero desde entonces busca justicia por la muerte de los pilotos estadounidenses Mario de la Peña, Carlos Costa, y Armando Alejandre Jr., y el residente legal Pablo Morales, todos de origen cubano.

Cuestionado por los reportes, Trump pidió este viernes "que sea el Departamento de Justicia quien comente sobre ello", mientras el diario Miami Herald reportó que la acusación formal podría presentarse la próxima semana en un evento en la Torre de la Libertad de Miami ante las presiones del exilio.

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"Yo confío en que sí se va a alcanzar una justicia, una justicia lejana, porque repito, (han) dejado pasar tanto tiempo: justicia delegada, justicia negada. ¿Y qué te voy a decir? Yo creo que esto debió haber ocurrido hace mucho tiempo", insistió al respecto el fundador de Hermanos al Rescate.

El líder cubano responde que "todo es posible" ante la expectativa de que Castro afronte el mismo destino que el depuesto gobernante venezolano Nicolás Maduro, capturado por Estados Unidos el 3 de enero pasado en Caracas tras una acusación formal del Departamento de Justicia.

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"Todo es posible, pero habría que preguntárselo a la Administración del señor Trump, que es el que toma esas decisiones. Ojalá que Estados Unidos decida tomar acción por esta vil acción en contra de los pilotos", contestó el Basulto en su hogar.

El activista, de 85 años, duda de la productividad de las negociaciones entre Washington y La Habana, que incluyen al nieto de Raúl Castro, al opinar que el cambio solo ocurriría con una "acción unilateral" de Estados Unidos contra el Gobierno cubano.

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"Ahí no es posible el negocio. Cuba no tiene negocios con Estados Unidos. Estados Unidos va a tener que tomar una acción unilateral y entonces ya sabremos lo que es, sabremos si aplaudir o chiflar", manifestó.

Los reportes sobre la próxima imputación a Castro trascienden mientras la crisis se exacerba por las sanciones y el bloqueo petrolero que ordenó Trump a Cuba, donde en los últimos días han ocurrido protestas, cacerolazos y quemas de contenedores de basura.

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Basulto confía en las movilizaciones como poder de cambio dentro de la isla, donde asevera que las personas "van a ver con muy buenos ojos una acción tomada por Estados Unidos".

"Yo espero que me queden a mí suficientes años para poder ver (una Cuba libre)", expresó. EFE

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