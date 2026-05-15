Las exportaciones no petroleras de Ecuador crecen un 3,7 % en el primer trimestre de 2026

Guayaquil (Ecuador), 14 may (EFE).- Ecuador exportó 7.307 millones de dólares en productos no petroleros entre enero y marzo de 2026, un crecimiento del 3,7 % frente al mismo periodo de 2025, de acuerdo a cifras del Banco Central difundidas por el Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones.

Los principales productos de exportación no petrolera fueron el camarón, que en el primer trimestre registró 2.144 millones de dólares, un 13,6 % más que en 2025; el banano, con 1.190 millones de dólares, un 11,9 % más; y el concentrado de plomo y cobre, con 623 millones de dólares, un crecimiento del 71,2 %.

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Les siguió el cacao, con 441 millones de dólares, lo que representó una caída del 63,5 % frente a 2025, que, de acuerdo a la cartera de Estado, "responde a un comportamiento cíclico de precios internacionales" y hay "perspectivas de recuperación en el corto plazo".

El listado lo cerraron otros productos mineros, con 409 millones de dólares, un 67,8 % más que el primer trimestre del año pasado.

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El principal destino para la oferta no petrolera fue China, con ventas por 1,755 millones de dólares, lo que representó un crecimiento del 39,9 %; seguido de Estados Unidos, con 1.746 millones, un 0,2 % menos que 2025, y la Unión Europea, que también registró una disminución del 4,8 %, con 1.545 millones de dólares.

En cuarto lugar estuvo Rusia, con 322 millones de dólares, 30,6 % más que el primer trimestre de 2025; y en quinto lugar se ubicó Colombia, con quien Ecuador mantiene una guerra comercial desde febrero, en la que ambos países se han impuesto aranceles a las importaciones, que en el caso del Gobierno ecuatoriano han llegado hasta el 100 %.

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Las exportaciones a Colombia en el primer trimestre fueron de 198 millones de dólares, un 3,9 % menos que en el mismo periodo de 2025.

Ecuador marcó un récord en exportaciones no petroleras en 2025, al cerrar el año con ventas por 29.402 millones de dólares, lo que representó un crecimiento del 18,3 % en comparación con 2024, equivalente a 4.553 millones de dólares adicionales, de acuerdo a cifras del ministerio. EFE

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