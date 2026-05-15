La ONU muestra su preocupación por la detención de tres periodistas en Afganistán

Naciones Unidas ha expresado su "grave preocupación" por la detención de al menos tres periodistas por parte de las autoridades instauradas por los talibán tras hacerse con el control de Afganistán en agosto de 2021, así como por actos de agresiones y confiscaciones de propiedades de reporteros en el país centroasiático.

La Misión de Asistencia de la ONU en Afganistán (UNAMA) ha reclamado a los talibán que "aclaren la base legal" de las detenciones y si se han presentado cargos contra los periodistas detenidos, así como "se respeten en todo momento el debido proceso y los derechos de los detenidos".

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"Una prensa libre, independiente y segura es esencial para la transparencia, la rendición de cuentas y el bienestar de la sociedad afgana", ha señalado en un comunicado, en el que ha vuelto a pedir a los talibán que "cumplan con sus obligaciones en virtud del Derecho Internacional y garanticen que los periodistas puedan ejercer su profesión sin temor a la intimidación, el acoso o las represalias".

Los detenidos son Imran Danish y Mansur Niazi, periodistas de la cadena de televisión afgana Tolo TV, y Yauid Niazi, jefe de la agencia de noticias Paigard, sin que las autoridades afganas se hayan pronunciado sobre los motivos de los arrestos, si bien han afirmado que los tres "están siendo investigados".

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El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) reclamó esta misma semana la liberación inmediata e incondicional de los reporteros de Tolo TV y la redada en una de las sedes de la cadena en la capital, Kabul, que incluyó la incautación de teléfonos de varios periodistas y el interrogatorio durante horas a varios de ellos.

"La detención de Niazi y Danish por parte de los talibán, seguida de una redada masiva contra un importante medio de comunicación independiente, pone de manifiesto el clima de miedo que sufren los periodistas en Afganistán", sostuvo el coordinador del CPJ para Asia-Pacífico, Kunal Majumder, quien solicitó a las autoridades afganas que "garanticen que la prensa pueda ejercer su actividad sin interferencias".

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Los talibán han incrementado las restricciones a nivel social en el país desde su vuelta al poder en 2021, especialmente contra mujeres y niñas, incluida una limitación de las labores de los medios de comunicación independientes, según el CPJ, que ha afirmado que cientos de periodistas han tenido que huir desde entonces al extranjero.