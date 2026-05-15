Agencias

La ONU denuncia un ataque con drones contra uno de sus vehículos en Jersón, Ucrania

Guardar
Imagen PKDJEG3ZWNC4BBHWBA3FN3HO7A

Naciones Unidas ha denunciado un ataque con drones contra uno de sus vehículos en la provincia ucraniana de Jersón en el marco de los ataques perpetrados el jueves por Rusia contra el país, un hecho denunciado previamente por el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, que se saldó sin heridos.

La Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) ha especificado en un comunicado que el vehículo estaba "claramente marcado" y sufrió "graves daños" tras "dos ataques con drones" cuando era parte de unas labores de entrega de suministros a civiles en Ostriv.

PUBLICIDAD

"La misión consistía en entregar alimentos y lámparas solares a los residentes de esta zona de difícil acceso. Si bien el equipo logró salir del lugar sano y salvo, este no es un incidente aislado", ha lamentado, al tiempo que ha especificado que entre enero y abril de 2026 "se han registrado 56 incidentes de violencia contra trabajadores humanitarios" en el marco del conflicto.

Zelenski afirmó el jueves que "el jefe (local) de la OCHA y otros ocho miembros del personal se encontraban dentro" del vehículo en el momento del ataque. "Afortunadamente, nadie resultó herido. El personal de la misión ha sido evacuado", dijo, en medio de una oleada de ataques rusos que dejó 24 muertos en la capital, Kiev.

PUBLICIDAD

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Emiratos anuncia la construcción de un nuevo oleoducto que evitaría el estrecho de Ormuz

Infobae

El Consejo de Europa se dota de un instrumento jurídico para confiscar criptoactivos

Infobae

VÍDEO: Trump destaca ante Xi los "fantásticos" acuerdos comerciales y el acercamiento de posturas sobre Irán

VÍDEO: Trump destaca ante Xi los "fantásticos" acuerdos comerciales y el acercamiento de posturas sobre Irán

Soldados israelíes matan a un palestino de 15 años en Cisjordania por lanzarles piedras

Infobae

Digi factura 252 millones en España hasta marzo, un 16% más

Digi factura 252 millones en España hasta marzo, un 16% más