La guerra está congelada, pero Putin se niega a admitirlo

Moscú, 15 may (EFE).- Después de seis meses sin apenas avances rusos en el frente se puede decir que, a día de hoy, la guerra en Ucrania está congelada. Con todo, el presidente ruso, Vladímir Putin, se niega a admitirlo y mantiene sus maximalistas demandas de que Kiev abandone las regiones anexionadas.

Esto ocurre aunque el presidente de EE.UU., Donald Trump, negó esta misma semana antes de viajar a China que haya acordado con el Kremlin la cesión de todo el Donbás, el objetivo de mínimos de Moscú.

PUBLICIDAD

Mientras, desde febrero, rusos y ucranianos no se sientan en la misma mesa para negociar la ansiada paz, tanto por la guerra en Irán, que tiene ocupada a la Casa Blanca, como por la falta de interés de ambos bandos.

Desde diciembre pasado el ejército ruso apenas ha avanzado, tanto en la región de Donetsk como en la sureña de Zaporiyia, mientras Ucrania ha logrado sus mayores ganancias territoriales en más de dos años.

PUBLICIDAD

Según el Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW), los rusos han conquistado sólo 350 kilómetros cuadrados en Donetsk en lo que va de año, menos que lo que tomaron en algunos meses de 2025.

A ese ritmo -2,63 kilómetros cuadrado por día- el ISW y otros expertos expresan serias dudas sobre que Moscú sea capaz de expulsar a los ucranianos del cerca de 20 % del territorio que aún controlan en dicha región.

PUBLICIDAD

Con todo, según The Financial Times, el Estado Mayor ha convencido a Putin de que en otoño sus tropas podrán tomar las plazas fuertes de Sloviansk y Kramatorsk.

Eso, cuando según el ISW, las unidades rusas apenas han progresado en medio año en las calles de la ciudad que es la puerta al norte de Donetsk: Kostiantínivka.

PUBLICIDAD

"El pensamiento de Putin parece estar cada vez más lejos de la realidad en el campo de batalla", señala el instituto, quien considera que el comandante supremo exige avances que el ejército es "incapaz" de garantizar.

Además, según medios independientes, al menos 352.000 soldados rusos han muerto entre 2022 y 2025. Este año el ejército ruso pierde entre 15.000 y 20.000 hombres mensualmente, según EE.UU., un saldo mortal que es cinco veces mayor que en las filas ucranianas.

PUBLICIDAD

Putin animó a los más escépticos al afirmar el 9 de mayo en el Día de la Victoria que "este asunto se acerca a su final".

Desde entonces sus colaboradores han echado uno tras otro jarros de agua fría al optimismo. El primero, su asesor para política internacional, Yuri Ushakov: "En Ucrania saben lo que hay que hacer y que tarde o temprano lo harán de todas formas", comentó, en alusión al repliegue ucraniano.

PUBLICIDAD

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, rebajó las expectativas aún más al recordar que "el alto al fuego humanitario ha terminado y la operación especial continúa".

"Para que se logre un alto el fuego y se abra camino a unas negociaciones de paz plenas (...) Zelenski debe ordenar a las fuerzas armadas ucranianas que cesen el fuego y abandonen el territorio del Donbás", dijo y después matizó que se refería a las cuatro regiones anexionadas (Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia).

PUBLICIDAD

Volvemos a junio de 2024, cuando Putin presentó sus actuales demandas. El Donbás no es negociable, sino sólo un punto de partida, una vez Kiev consuma el repliegue de sus tropas. Lo que hay que negociar es el futuro de Ucrania.

"Ucrania debe recuperar los principios de no alineamiento, neutralidad y desnuclearización consagrados en su declaración de soberanía de 1990", insistió el jueves Serguéi Shoigú, secretario del Consejo de Seguridad de Rusia.

PUBLICIDAD

Además, el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, no ocultó su hartazgo con la postura de Estados Unidos, al que acusó de aprobar sanciones contra Rusia, mientras asegura que la de Ucrania "es la guerra de (el anterior presidente, Joe) Biden".

"En realidad, no ocurre nada. Con la excepción del diálogo habitual, que es lo normal entre personas y países, todo lo demás, es la misma línea que inició Biden", lamentó, en comentarios al canal RT India.

Lavrov se mantuvo en sus trece a la hora de defender los "entendimientos" alcanzados en agosto de 2025 entre Putin y Trump en Alaska, motivo de toda clase de especulaciones desde entonces, ya que nadie los conoce.

"Si los americanos consideran que no pueden sacar adelante esos acuerdos, no es nuestro problema", dijo.

Su homólogo, el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, respondió con crudeza. Por una parte, admitió que los esfuerzos estadounidenses de mediación "se han estancado" y, por otra, destacó que "las Fuerzas Armadas de Ucrania son actualmente las más fuertes y potentes de toda Europa".