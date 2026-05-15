Japan Post gana más de 2.000 millones en su año fiscal, un 1,1% más

Japan Post cerró su ejercicio fiscal, finalizado en marzo, con un beneficio neto atribuido de 374.556 millones de yenes (2.030 millones de euros), lo que supone un incremento del 1,1% respecto al ejercicio anterior, según ha informado este viernes el operador postal nipón al publicar sus cuentas anuales.

Los ingresos totales de la entidad se situaron en 11,440 billones de yenes (62.010 millones de euros) apenas sin cambios frente al año anterior. Por segmentos de negocio, el negocio postal creció un 8,2%, hasta los 2,766 billones de yenes (14.993 millones de euros), mientras que el bancario alcanzó los 2,849 billones de yenes (15.443 millones de euros), un 13% más. El negocio de seguros de vida alcanzó una facturación de 5,61 billones de yenes (30.409 millones de euros), un 8,9% menos.

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Los gastos operativos en el conjunto del ejercicio fueron de 7,523 billones de yenes (40.778 millones de euros), un 3,9% menos; mientras que los personales se elevaron un 2,2%, hasta los 2,437 billones (13.210 millones de euros).