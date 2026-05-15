El coste del endeudamiento británico sube y la libra cae por la crisis en el Gobierno

Londres, 15 may (EFE).- Los costes del endeudamiento del Gobierno británico aumentaron este viernes y la libra esterlina se depreció frente al dólar por la crisis en el Ejecutivo laborista y la perspectiva de que el actual alcalde de Mánchester, Andy Burham, entre en la carrera para sustituir al primer ministro, Keir Starmer.

La rentabilidad de los bonos del Estado a 10 años subió esta mañana al 5,11 % frente al 4,99% al comienzo de la sesión del mercado, mientras que la moneda británica descendió un 0,3 % frente al dólar, hasta 1,337 dólares, y cayó el 0,10 % frente al euro hasta 1,14 euros.

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En la Bolsa de Valores de Londres, el índice de las principales empresas que cotizan el parqué -el FTSE-100- bajaba este viernes el 1,47 % hasta situarse en 10.222 enteros, en tanto que el selectivo - FTSE-200- retrocedía el 1,51 % hasta los 22.483 enteros.

La deuda neta acumulada del sector público británico, sin incluir los bancos con participación estatal, alcanzó a finales del pasado febrero el 93,1 % del PIB.

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Según los analistas, el alza del coste de la deuda responde sobre todo a un posible cambio más a la izquierda en el Gobierno británico si Burnham gana eventualmente las primarias laboristas, lo que le situaría como primer ministro del Reino Unido.

"Un proceso que involucre a Burnham también promete ser más prolongado y 'ruidoso', lo que prolongará y agravará la incertidumbre sobre la situación política en el Reino Unido", dijo Russ Mould, director de la firma de inversión AJ Bell.

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La crisis en el Gobierno se ha profundizado después de que el laborismo sufriera un duro varapalo en los comicios locales ingleses y regionales de Escocia y Gales de la semana pasada.

Más de 80 diputados han pedido la dimisión del primer ministro, entre ellos Wes Streeting, que ayer dimitió como titular de Sanidad en descontento con el liderazgo de Starmer y pidió el comienzo de una contienda interna para sustituirle.

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No obstante, hasta ahora ningún diputado laborista ha desafiado el liderazgo de Starmer, para lo que necesitaría el apoyo de 81 diputados de la formación. EFE