(Crónica) El Albacete frena al Córdoba y el Cádiz suma lo justo

El Albacete venció (1-2) al Córdoba este viernes en el inicio de la jornada 40 de LaLiga Hypermotion y frenó al conjunto andaluz en su sueño por alcanzar la zona de promoción, mientras que el Cádiz empató (1-1) con el Castellón para mantener el descenso a raya.

Un doblete en el primer tiempo de Jefte Betancor, quien terminó lesionado, tumbó a un Córdoba que buscaba la séptima victoria seguida. Sergi Guardiola recortó distancias en el Nuevo Arcángel, pero el Albacete contó también con la inspiración bajo palos, de Diego Mariño, para estropear la escalada blanquiverde.

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Mientras, el Castellón, cuarto, abrió la puerta a los aspirantes al 'Top 6' con un empate ante un Cádiz que, pese a su crisis, sumó un punto que le asegura mantenerse fuera de la zona de descenso una jornada más. Brian Kibambe Cipenga y Pelayo Fernández, en el tramo final para los amarillos, hicieron los goles en Castalia.

--RESULTADOS Y PROGRAMA DE LA JORNADA 40 DE LALIGA HYPERMOTION:

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Viernes 15.

Castellón - Cádiz 1-1.

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Córdoba - Albacete 1-2.

Sábado 16.

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Real Sociedad B - Mirandés 14.00 horas.

Ceuta - Málaga 16.15 horas.

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Cultural Leonesa - Eibar 16.15 horas.

Racing de Santander - Real Valladolid 18.30 horas.

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Almería - Las Palmas 18.30 horas.

Granada - Burgos 18.30 horas.

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Domingo 17.

Deportivo de la Coruña - Andorra 14.00 horas.

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Real Zaragoza - Real Sporting 21.15 horas.

Lunes 18.

Leganés - Huesca 20.30 horas.