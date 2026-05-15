Convocan a jóvenes en Nueva York para un torneo de futbolín con beca de 5.000 dólares

Nueva York, 15 may (EFE).- Los jóvenes aficionados al futbolín, el popular juego de mesa inspirado en el fútbol, podrán participar en una serie de torneos comunitarios en el área metropolitana de Nueva York que comenzará el 11 de junio y ofrecerá como premio una beca de estudios de 5.000 dólares.

La iniciativa, impulsada por la cadena de restaurantes McDonald’s y la organización sin ánimo de lucro Foosball Clubs USA, combina deporte, formación y oportunidades educativas, según un comunicado conjunto.

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El programa incluirá nueve torneos de futbolín en restaurantes de McDonald’s del área metropolitana, entre el 20 de junio y el 17 de julio, y culminará con un campeonato final cuyo ganador recibirá una beca de 5.000 dólares.

La convocatoria está dirigida a jóvenes de entre 12 y 18 años de la región, que podrán inscribirse a través de FoosballClubsUSA.com.

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El futbolín consiste en una mesa rectangular con figuras de jugadores montadas sobre barras giratorias. El objetivo es manipularlas para golpear una pequeña pelota e introducirla en la portería rival.

"La Copa Mundial de la FIFA y otros grandes momentos deportivos globales tienen el poder de acercar a las personas y fortalecer el sentido de comunidad", señaló Brian Hairston, presidente de la Asociación de Propietarios y Operadores de McDonald’s de Nueva York.

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Añadió que, a través de esta serie juvenil, buscan crear espacios donde los jóvenes "puedan conectarse, sentirse inspirados y acceder a oportunidades que apoyen su crecimiento".

Por su parte, Michael Stahl, director ejecutivo de Foosball Clubs USA, destacó que el futbolín promueve la estrategia, el trabajo en equipo y el espíritu competitivo, "valores que ayudan a los jóvenes a crecer tanto dentro como fuera de la mesa".

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Stahl añadió que se trata de un juego que "fortalece la confianza, agudiza el pensamiento y acerca a las comunidades a través de la competencia compartida".

Al término de la serie, las mesas utilizadas durante el programa serán donadas a organizaciones juveniles locales, según el comunicado. EFE

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