China pide que Irán y EEUU que "no cierren la puerta al diálogo" y logren un acuerdo nuclear

El Gobierno de China ha reclamado este viernes a Irán y Estados Unidos que "no cierren la puerta al diálogo" y que logren un acuerdo nuclear y un fin al conflicto desatado en Oriente Próximo a raíz de la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra el país asiático.

"Ahora que se ha abierto la puerta al diálogo, no debe volver a cerrarse. Es importante mantener el impulso para resolver la situación, seguir la senda de la solución política, entablar un diálogo y consultas, y alcanzar un acuerdo sobre el programa nuclear iraní y otros asuntos que satisfaga las preocupaciones de todas las partes", ha dicho el Ministerio de Exteriores chino.

PUBLICIDAD

"China siempre ha creído que el diálogo y la negociación son el camino correcto a seguir, y que el uso de la fuerza es un callejón sin salida", ha manifestado, antes de reiterar que "el conflicto infligió graves pérdidas al pueblo de Irán y a otros países de la región".

Así, ha recalcado que la guerra "supuso una gran carga para el crecimiento económico global, las cadenas de suministro, el orden del comercio internacional y la estabilidad de la energía global, lo que daña los intereses comunes de la comunidad internacional".

PUBLICIDAD

"No tiene sentido continuar este conflicto que, para empezar, no debería haber tenido lugar. Encontrar una solución rápida a la situación beneficia no solo a Estados Unidos e Irán, sino también a los países de la región y al resto del mundo", ha subrayado la cartera china.

En este sentido, ha hecho hincapié en que "es importante reabrir cuanto antes las rutas marítimas", en referencia al estrecho de Ormuz, antes de agregar que "es importante alcanzar cuanto antes un alto el fuego exhaustivo y duradero, permitir que la paz y la estabilidad vuelvan pronto a Oriente Próximo y el golfo Pérsico y sentar las bases pra lograr una arquitectura de seguridad sostenible para la región".

PUBLICIDAD

El comunicado ha sido publicado tras una visita del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a Pekín, donde se ha reunido con su homólogo chino, Xi Jinping, con el que ha abordado las relaciones bilaterales y la situación a nivel mundial, con el foco puesto en Irán y Taiwán.

Estados Unidos e Irán están sumidos en un proceso de diálogo mediado por Pakistán, si bien las diferencias en las posturas han impedido hasta ahora la celebración de una segunda reunión en Islamabad, que acogió un primer cara a cara tras el acuerdo de alto el fuego pactado el 8 de abril, prorrogado desde entonces sin fecha límite por parte de Trump.

PUBLICIDAD

El bloqueo al estrecho de Ormuz y el reciente asalto e incautación de buques iraníes en la zona por parte de las fuerzas estadounidenses ha sido uno de los motivos esgrimidos por Teherán para no acudir a Islamabad, dado que considera que estas acciones suponen una violación del alto el fuego que impide el proceso de diálogo. A pesar de ello, ambos países mantienen sus contactos a través de la mediación de Islamabad.