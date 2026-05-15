Australia recibe a los ciudadanos del Hondius que cumplirán estricta cuarentena

Sídney (Australia), 15 may (EFE).- Los residentes en Australia y el ciudadano neozelandés evacuados del crucero Hondius tras el brote de hantavirus andino llegaron este viernes a Australia en un vuelo chárter operado bajo estrictas medidas de bioseguridad, mientras las autoridades mantienen la alerta sanitaria.

La aeronave, procedente de Países Bajos, aterrizó en la base aérea Pearce de la Real Fuerza Aérea Australiana, situada a unos 40 kilómetros al noreste de Perth, al oeste del país, donde los pasajeros fueron sometidos a controles médicos antes de ser trasladados bajo escolta policial al centro de cuarentena de Bullsbrook, informó hoy la fuerza fronteriza australiana.

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Los seis pasajeros habían dado negativo en las pruebas de hantavirus antes del viaje y no presentan síntomas, aunque permanecerán aislados al menos tres semanas bajo supervisión de especialistas mientras continúa el periodo de incubación potencial del virus.

El ministro australiano de Sanidad, Mark Butler, había explicado previamente que el Gobierno mantendrá las medidas en línea con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que contempla hasta 42 días de vigilancia epidemiológica para contactos estrechos de hantavirus.

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Las autoridades australianas indicaron además que la tripulación del vuelo podría permanecer voluntariamente dos semanas en cuarentena y que la aeronave será descontaminada por equipos especializados del Departamento de Agricultura y Pesca.

El centro de cuarentena de Bullsbrook, construido durante la pandemia de covid-19 y que permanecía prácticamente sin uso desde entonces, será empleado por primera vez para responder a una emergencia vinculada a otra enfermedad infecciosa.

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El MV Hondius, con 147 pasajeros y tripulantes, llegó el pasado domingo a Canarias tras un periplo que comenzó en Ushuaia (Argentina) y les llevó a varias islas en el Atlántico, y durante el que aparecieron varios casos de hantavirus que han causado tres muertos.

Algunos de los pasajeros, incluido el grupo de residentes en Australia y Nueva Zelanda, tomaron entonces un avión a Países Bajos en un operativo con altas medidas de seguridad. EFE

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