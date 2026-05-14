Ucrania convoca al Consejo de Seguridad de la ONU por los ataques de Rusia que dejan ocho muertos en Kiev

El Gobierno de Ucrania ha convocado al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas por los últimos ataques del Ejército ruso este jueves sobre la capital, Kiev, que han dejado al menos ocho muertos, entre ellos una menor de edad, y casi medio centenar de heridos, además de "dos docenas de desaparecidos".

"He dado instrucción para que se inicie de inmediato una reunión con el Consejo de Seguridad de la ONU y se utilicen otros foros internacionales para responder a los asesinatos de civiles ucranianos y los ataques contra personal humanitarios de Rusia", ha anunciado en redes sociales el ministro de Exteriores, Andri Sibiga.

PUBLICIDAD

"Una escala tan grande de terror ruso requiere respuestas internacionales fuertes y solicito a todos los Estados que reaccionen", ha instado Sibiga, advirtiendo de que lo más probable es que el número de víctimas mortales aumente pues todavía hay "dos docenas" de personas desaparecidas bajo los escombros.

Sibiga ha denunciado que estos "ataques terroristas" han matado a ocho personas, entre ellas una niña de 12 años, y ha detallado que Rusia ha lanzado en las últimas 24 horas 675 drones y 56 misiles sobre la ciudad de Kiev, en el que ha sido el mayor ataque de estos días, desde que finalizó esa suerte de tregua que las partes se dieron sin demasiada fiabilidad con motivo del Día de la Victoria.

PUBLICIDAD

El jefe de la diplomacia ucraniana ha informado de que este viernes ha citado al cuerpo diplomático extranjero en Kiev para visitar uno de los sitios donde más se ha sentido este último ataques de las Fuerzas Armadas rusas.

"El mundo debe ver que la respuesta de Rusia a todas nuestras propuestas constructivas de paz es más terror y violencia, y actuar en consecuencia", ha apuntado el ministro de Asuntos Exteriores ucraniano.

PUBLICIDAD