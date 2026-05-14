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Nadal valora la "buena dinámica" del RCD Mallorca desde la llegada de Demichelis: "Confío en que nos salvaremos"

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El extenista Rafa Nadal ha valorado positivamente la "buena dinámica" del RCD Mallorca desde la llegada del entrenador Martín Demichelis, aunque ha lamentado la posición en la que se encuentra, confiando en que se salve del descenso.

En una rueda de prensa este jueves tras inaugurar el nuevo Rafa Nadal Museum, el 'manacorí' ha asegurado que está "sufriendo" ante una jornada "difícil" para el equipo bermellón. "Pensaba que con 42 puntos nos salvábamos, pero ahora no estoy seguro", ha reconocido, agregando que la dinámica del equipo es "muy buena".

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Sobre el último partido del RCD Mallorca, que perdió 3-1 ante el Getafe CF, el extenista ha considerado que el equipo "no jugó mal". "Sinceramente, confío en que nos salvaremos", ha concluido.

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