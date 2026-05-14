Macron: el ataque "masivo" de drones y misiles contra Ucrania ilustra la debilidad rusa

París, 14 may (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, afirmó este jueves que el ataque "masivo" de drones y misiles que ha sufrido Ucrania en realidad lo que ilustra es la "debilidad" de Rusia y su incapacidad para terminar esta guerra en el terreno militar.

En un mensaje en su cuenta de X, Macron denunció que con ese ataque, "el más importante de los cuatro últimos años", Rusia agrava la situación y muestra "la hipocresía con la que ha negociado la frágil tregua de los últimos días".

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"Al bombardear a los civiles -destacó-, Rusia muestra menos su fuerza que su debilidad: le faltan soluciones en el terreno militar y no sabe cómo terminar su guerra de agresión".

El presidente francés mostró su solidaridad con Ucrania y con su pueblo y aseguró que "seguirá movilizándose para obtener un cese de las hostilidades y conseguir una paz justa y duradera para Ucrania, que garantice su seguridad y la de Europa".

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Según las autoridades ucranianas, la ofensiva rusa de este jueves causó la muerte de al menos cinco personas en Kiev y más de cuarenta heridos, así como otras siete en la región de la capital. Igualmente hubo más heridos en otros puntos del país.

La Fuerza Aérea ucraniana cifró en unos 56 los misiles y 675 los drones que participaron en la operación rusa de ataque de este jueves, después de los casi 800 drones de la víspera. EFE

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