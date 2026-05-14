Laura Matamoros, dardo a Alejandra Rubio por sus palabras sobre su familia: "Que la hubiese cuidado antes"

Alejandra Rubio vivía este miércoles uno de los días más importantes de su vida por el lanzamiento de su primera novela, 'Si decido arriesgarme', que pletórica y arropada por Carlo Costanzia presentaba a la prensa en un multitudinario acto en La Casa del Libro de Gran Vía, en Madrid, sin la presencia de su madre Terelu Campos, o de su suegra Mar Flores.

Durante la presentación, en la que dio algunas pinceladas sobre esta historia de amor con tintes eróticos protagonizada por Karla, una joven que se enamora irremediablemente del hermano de su novio, un joven atormentado llamado Ulises que acaba de salir de la cárcel, la nieta de María Teresa Campos se sinceraba sobre lo importante que es para ella la familia: "La familia de sangre es importante, pero siempre le he dado mucho peso a las personas que yo he elegido que estén en mi vida. Tengo clarísimo que la gente de la que te rodeas es todo, te condiciona la vida para bien o para mal. Y yo estoy súper orgullosa de las personas que me rodean y quería plasmarlo en este libro y dejar muy claro que para mí es muy importante no solo la familia de sangre, sino la que se elige".

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Además, y ante la presencia sorpresa de su primo José María Almoguera -que acudió como reportero de 'El tiempo justo' y al que no dudó en dedicar el libro ante las cámaras- Alejandra se enfrentaba a las preguntas sobre Laura Matamoros, prima de Carlo, tras su reciente enfrentamiento en los platós, asegurando que si la influencer comprase su novela en la Feria del Libro (donde estará firmando ejemplares) no tendría ningún problema en dedicárselo.

Unas declaraciones a las que la hija de Kiko Matamoros ha reaccionado con una sonrisa irónica a su llegada a Barcelona este jueves para cumplir con un compromiso profesional. Aunque no ha querido pronunciarse sobre la faceta de escritora de la hija de Terelu ni revelar si piensa leer 'Si decido arriesgarme', no ha podido contenerse y, tras afirmar tajante que "no voy a decir nada, muchas gracias", ha lanzado un demoledor zasca a la novia de su primo por sus palabras sobre la importancia de la familia: "Que la hubiese cuidado antes. Venga, gracias. Ya está" ha sentenciado, dejando claro que no se le pasa por la cabeza un acercamiento ni con Alejandra ni con Carlo.

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