Agencias

Infografías del jueves 14 de mayo de 2026

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LATINOAMÉRICA AMAZONÍA - La violencia en la Amazonía dejó de ser un problema aislado de narcotráfico o minería ilegal para convertirse en una crisis regional que amenaza a comunidades indígenas, acelera la destrucción ambiental y evidencia la débil presencia estatal, advierte International Crisis Group.

TERRORISMO INFORME - Con 190 incidentes documentados en 15 países, 2025 registra un alto nivel de episodios de extremismo violento, según cifras del Observatorio Internacional de Estudios sobre Terrorismo (OIET), lo que representa un aumento del 33,8 % respecto a 2024.

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MARCAS VALOR - Kantar publica la lista de las marcas más valiosas en 2026, que encabeza Google y en la que la española Zara, el buque insignia de Inditex, se ha convertido en la marca de moda más valiosa del mundo tras desbancar al líder histórico Nike.

EEUU NOMBRES - Olivia y Liam encabezan la lista de los nombres de bebé más populares de Estados Unidos en 2025, de acuerdo con la Administración del Seguro Social (SSA por sus siglas en inglés). Es el séptimo año consecutivo que ambos nombres ocupan el primer lugar.

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FÚTBOL MUNDIAL 2026 - A 27 días del Mundial: Hungría es la selección más goleadora en una Copa del Mundo, con 27 anotaciones en 5 partidos. En el Mundial de Suiza 1954 los húngaros hicieron 5,4 goles por encuentro y terminaron subcampeones.

FÚTBOL JUGADORES - Al igual que en 2025, Brasil sigue siendo el principal exportador de futbolistas con 1.455 jugadores en el extranjero, según datos del Observatorio de Fútbol del CIES. Francia le sigue de cerca con 1.275 y Argentina con 1.016. EFE

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