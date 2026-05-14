Fallece el hondureño Jorge 'el Indio' Urquía, ex jugador del Alavés y el Mallorca

Tegucigalpa, 14 may (EFE).- El exdelantero hondureño Jorge Urquía, quien jugó para la selección de su país, el Olimpia de Tegucigalpa y los españoles Alavés y Mallorca, murió este jueves a los 79 años a causa de un infarto, informaron familiares.

Conocido popularmente como 'el Indio', Urquía murió en un centro de asistencia para mayores de la capital hondureña, donde residía desde hacía varios años.

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Urquía inició su carrera a finales de la década de los 60 en el Atlético Indio, antes de dar el salto al Olimpia, el equipo de mayor afición y con más campeonatos (40) en el fútbol hondureño.

Su desempeño en Olimpia, actual campeón al que estuvo ligado hasta inicios de los 70, le permitió viajar a España para jugar en la Segunda División, primero con el Deportivo Alavés y posteriormente con el Mallorca.

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El atacante formó parte de una generación de buenos futbolistas hondureños que emigró al fútbol español en los años 70, compartiendo vestuario en el Mallorca con su compatriota Jorge Brand, con quien también había brillado en la delantera del Olimpia.

En Alavés compartió vestuario con el argentino Jorge Valdano, otrora delantero del Real Madrid.

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Urquía, quien sufrió problemas de alcoholismo, se recuerda su entrega en el terreno de juego y su capacidad goleadora, cualidades que le permitieron integrar en varias ocasiones la selección de Honduras.

Su última convocatoria fue para el hexagonal eliminatorio del Mundial de España 1982 jugado en Tegucigalpa en 1981, torneo en el que Honduras consiguió su primera clasificación a una Copa del Mundo.

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A finales de la década de 1970, Urquía regresó a Tegucigalpa para reincorporarse al Olimpia, club en el que anunció su retiro del fútbol profesional. Sin embargo, cuando parecía que su carrera había llegado a su fin, el fallecido técnico José de la Paz Herrera, quien ya lo había dirigido en el Olimpia, decidió convocarlo nuevamente en 1981 para disputar ese histórico hexagonal eliminatorio celebrado en Tegucigalpa.

Además, formó parte de los procesos clasificatorios de la selección hondureña para los mundiales de México 1970 y Alemania 1974.EFE

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