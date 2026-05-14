Agencias

Espinar dice que Ayuso fue a México a "provocar y lloriquear" mientras pedía que el Gobierno le "mandara a los GEO"

Guardar
Imagen KGODZCYX2NDFVB7CIYEP26OYCI

La portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Mar Espinar, ha afirmado este jueves que la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, fue a México a "provocar y lloriquear" mientras pedía que el Gobierno de la nación le "mandara a los GEO (Grupo Especial de Operaciones de la Policía Nacional)" para que "se paseara tranquilamente insultando a la gente por el mundo".

Así lo ha señalado la portavoz socialista en la sesión de control en le Pleno de la Asamblea donde ha asegurado que a los madrileños les "avergüenza" que compita por ser "la más xenófoba del mundo". "Usted se fue a México con la única agenda de coronarse reina de la Internacional ultra y ha vuelto coronada como reina de la mentira compulsiva", ha lanzado.

PUBLICIDAD

Mientras le desmentía "el Gobierno de México y la empresa organizadora", ha asegurado que Ayuso de dedicaba a "hacer el ridículo dándose la tournée por su medios afines" y pedía al Gobierno de España "que le enviara a los GEO para que se paseara tranquilamente insultando a la gente por el mundo".

"Yo creo que le pegan más dos matones de Desokupa. Pídaselos a su colega Vito Quiles, o que se los pague su novio con el dinero de Quirón", ha lanzado Espinar, quien se ha preguntado cómo es posible que estuviera "tan asustada" en México y aguantara "cinco días sin agenda".

PUBLICIDAD

"¿La estaban matando a tequila, señora Ayuso, y por eso no pudo coger el teléfono al ministro (Ángel Víctor Torres) en plena emergencia por el hantavirus?", le ha preguntado, a la vez que ha censurado que lo único que ha hecho es ir a México a "insultar y provocar" para que "no se hable de lo que está pasando en Madrid" con su entorno "desfilando por los tribunales".

También ha criticado que otro "granito de su viaje" a México haya sido promocionar el musical de Nacho Cano "que comparó a Hernán Cortés con el mismísimo Jesucristo en su presencia". "Y no la he visto protestar por tamaña herejía, señora Ayuso. Me sorprende", ha afirmado.

Dirigiéndose a la bancada del público, donde algunos de ellos de ellos portaban una camiseta de apoyo a la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, ha señalado que España "respeta a México y está profundamente agradecido" por lo que hizo por los españoles tras la Guerra Civil y el Franquismo.

"Ser patriota no es borrar nuestro pasado, es asumirlo, con sus luces y con sus sombras. Nadie se avergüenza de España, pero sí nos avergonzamos de usted, de una presidenta que quita dinero a la sanidad pública para dárselo a Quirón", ha criticado.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

OpenAI apoya dos proyectos de Ley que regulan la IA en materia de seguridad infantil

OpenAI apoya dos proyectos de Ley que regulan la IA en materia de seguridad infantil

Taiwán responde a Xi que China es "el único riesgo para la paz regional"

Taiwán responde a Xi que China es "el único riesgo para la paz regional"

Cuba confirma que no queda "absolutamente nada" de diésel y fuel oil en la isla por el bloqueo de EEUU

Cuba confirma que no queda "absolutamente nada" de diésel y fuel oil en la isla por el bloqueo de EEUU

Las candidaturas a las elecciones del Real Madrid se podrán presentar hasta el 23 de mayo

Las candidaturas a las elecciones del Real Madrid se podrán presentar hasta el 23 de mayo

Moreno reitera que "no tiene ningún interés en gobernar con Vox" pero liderará la negociación si fuera necesario

Moreno reitera que "no tiene ningún interés en gobernar con Vox" pero liderará la negociación si fuera necesario