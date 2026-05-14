Mueren cinco militares en enfrentamientos con supuestos separatistas baluches en el oeste de Pakistán

Al menos cinco militares de Pakistán han muerto en enfrentamientos con presuntos separatistas baluches durante una operación de seguridad en la provincia de Baluchistán (oeste), según ha confirmado el Ejército, que ha indicado que siete sospechosos han muerto durante los combates.

El Ejército ha indicado en un comunicado publicado en redes sociales que la operación fue lanzada el miércoles en el distrito de Barjan para "eliminar a terroristas de Fitna al Hindustan, respaldado por India", en referencia al grupo separatista baluche Ejército de Liberación de Baluchistán (BLA).

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"Durante la operación, un grupo de terroristas fue localizado por las tropas, que se enfrentaron a ellos", ha dicho, antes de afirmar que "siete terroristas fueron enviados al infierno" por los militares, que incautaron además armas, munición y explosivos. "Durante el intercambio de disparos, cinco valientes hijos de la tierra, entre ellos un oficial, realizaron el sacrificio definitivo y abrazaron el martirio", ha agregado.

Asimismo, ha hecho hincapié en que la operación sigue activa en la zona "para eliminar a cualquier otro terrorista patrocinado por India que se encuentre en la zona", al tiempo que ha insistido en que las fuerzas de seguridad mantendrán sus esfuerzos "para acabar con la amenaza del terrorismo apoyado y patrocinado desde el extranjero".

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Pakistán ha incrementado sus operaciones en Baluchistán y Jáiber Pastunjua, en la frontera con Afganistán, incluida una a gran escala en la primera provincia a principios de febrero que se saldó con la muerte de más de 215 "terroristas" tras una serie de ataques por parte del BLA.

El grupo armado ha lanzado decenas de ataques en los últimos años en el marco de sus exigencias de una mayor autonomía en esta zona del país, una de las más depauperadas de Pakistán. Islamabad ha acusado en numerosas ocasiones a India de apoyar a estas formaciones para intentar debilitar a Pakistán.

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