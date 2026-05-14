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Emiratos niega la visita secreta de Netanyahu al país durante la guerra con Irán

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Dubái, 14 may (EFE).- Emiratos Árabes Unidos (EAU) negó que el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, visitara el país del golfo Pérsico durante la guerra contra Irán, y rechazó la "recepción de cualquier delegación militar israelí en su territorio", informaron fuentes oficiales.

En un comunicado publicado esta madrugada, el Ministerio de Exteriores emiratí defendió que "sus relaciones con Israel son públicas y se establecieron en el marco de los conocidos y declarados Acuerdos de Abraham", firmados en 2020.

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La nota niega directamente un comunicado de la Oficina de Netanyahu que ayer señaló que el mandatario israelí visitó Emiratos en secreto y se reunió con el jeque y presidente del país Mohamed bin Zayed Al Nahyan. EFE

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