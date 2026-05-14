El neobanco neerlandés Bunq solicita la licencia bancaria para operar en México

El neobanco neerlandés Bunq ha solicitado ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) de México la licencia necesaria para operar en el país norteamericano, paso que ha considerado "clave" para atender a los residentes que tienen dificultades para acceder a los servicios bancarios locales.

Según la nota de prensa publicada, la entidad aspira a hacerse con la autorización, que le permitiría ofrecer servicios bancarios integrales, cuentas multidivisa y depósitos protegidos por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB).

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"Bunq está diseñado para personas que viven, trabajan y viajan a través de fronteras, y como un punto clave de conexión entre las Américas, México es un hogar natural para nosotros", ha afirmado el fundador y consejero delegado de Bunq, Ali Niknam.

"Nuestros usuarios son ciudadanos globales, por lo que necesitan un banco seguro, fiable y fácil de usar, dondequiera que estén. Ha sido muy positivo colaborar con la CNBV y Banxico [Banco de México] para hacer la vida fácil a aquellos que consideran México su hogar", ha completado.

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La solicitud realizada en México se enmarca en su estrategia de expansión mundial. En este sentido, Bunq ha pedido la licencia bancaria de novo en Estados Unidos y se ha aprobado la de 'broker-dealer' en ese país.