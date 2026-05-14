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Cuba marca un nuevo récord de apagones: hasta un 70 % del país a la vez sin corriente

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 La Habana, 14 may (EFE).- Cuba marcará este jueves un nuevo récord de cortes eléctricos en todo el país, cuando el mayor apagón de la jornada desconecte simultáneamente el 70 % de la isla en el momento de mayor demanda energética, según datos de la estatal Unión Eléctrica (UNE) elaborados por EFE.

La UNE, adscrita al Ministerio de Energía y Minas, prevé para el horario de máxima demanda de la jornada una capacidad de generación de apenas 976 megavatios (MW) y una demanda máxima de 3.150 MW.

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De esta forma, el déficit -la diferencia entre oferta y demanda- será de 2.174 MW y la afectación estimada -lo que se desconectará realmente para evitar apagones desordenados- alcanzará los 2.204 MW. EFE

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