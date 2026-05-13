TikTok lanza un servicio en EEUU para reservar hoteles y experiencias de la mano de Booking, Expedia y Viator

TikTok ha anunciado el lanzamiento de TikTok Go, un nuevo servicio disponible para los usuarios de Estados Unidos con el que pueden reservar hoteles, atracciones, tours y servicios locales, de la mano de distintas importantes agencias de viajes 'online', como Booking.com, Expedia, Viator, GetYourGuide, Tiqets y Trip.com.

En un comunicado, la red social china ha explicado que el servicio muestra alojamientos y actividades a través de los mismos canales que los usuarios ya utilizan para descubrir contenido: vídeos, búsquedas y páginas de ubicaciones.

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Así, los clientes encuentran algo que les gusta, pueden ver los detalles, consultar la disponibilidad y reservar en tan solo unos sencillos pasos. Sin embargo, solo pueden reservar los mayores de 18 años.

Con ello, la compañía ha subrayado el impacto en negocios locales y socios turísticos, ya que ayuda a las empresas a llegar a nuevas audiencias, impulsar las reservas y fortalecer sus vínculos con las comunidades a las que sirven.

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"Cada día en TikTok, millones de personas descubren dónde comer, dónde alojarse y qué hacer. TikTok Go conecta ese momento de inspiración directamente con las empresas que lo generan, y eso es bueno para los creadores, para los negocios locales y para las comunidades", ha valorado el CEO de TikTok USDS Joint Venture, Adam Presser.

Tal y como ha destacado, además, el vicepresidente de Alianzas de Booking.com, Mark van der Linden, los viajeros pueden pasar de descubrir 2el alojamiento de sus sueños" en un vídeo a reservar su estancia con "tan solo unos toques", lo que "facilita más que nunca convertir la inspiración en experiencias inolvidables".

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Para el CEO y fundador de Get Your Guide, Johannes Reck, con más de 200.000 experiencias en 12.000 destinos, la compañía está "bien posicionada" para impulsar ese momento a "gran escala".