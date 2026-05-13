Sony Xperia 1 VIII llega con sugerencias de IA para la fotografía, nuevo teleobjetivo mejorado y batería de dos días

Sony ha presentado su nuevo 'smartphone' de gama alta Xperia 1 VIII, que llega con un rediseño en el módulo de cámaras al incluir un nuevo teleobjetivo ZEISS de mayor rendimiento, además de sugerencias de fotografía con inteligencia artificial (IA), autonomía para dos días y mejoras en el sonido.

El nuevo integrante de la familia Xperia ha sido ideado especialmente para usuarios creativos que buscan un dispositivo con el que generar contenido de forma sencilla, gracias a sus capacidades fotográficas profesionales combinadas con IA.

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A pesar de seguir las líneas de su antecesor, el nuevo Xperia 1 VIII ofrece un nuevo diseño comenzando por el módulo de cámaras, que ahora cuenta con un formato cuadrado en lugar de disponer los sensores en línea vertical. Asimismo, cuenta con un grosor de 8,3 mm y un peso de 200 gramos.

La carcasa trasera, por su parte, es otro factor diferencial del diseño, al estar fabricada en un material con textura inspirada en las piedras preciosas naturales, con un tacto rugoso para mejorar el agarre y evitar caídas y un marco de aluminio, disponible en los colores negro, plateado, rojo y dorado.

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NUEVAS CAPACIDADES DE FOTOGRAFÍA Y CREATIVIDAD CON IA

Sin embargo, Sony ha subrayado que las mejoras de este nuevo terminal aparecen en las cámaras, rediseñadas par optimizar las nuevas tecnologías integradas, como es el caso de su nuevo teleobjetivo avanzado ZEISS, que es cuatro veces más grande que el de su predecesor y cuenta con una lente fija de 70 mm, que puede llegar hasta los 140 mm.

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Asimismo, la cámara se completa con un sensor estándar de 24 mm y una lente ultra gran angular de 16 mm, todos ellos con resolución de 48 MP. Al respecto, la compañía ha matizado que los tres objetivos tienen un rendimiento en condiciones de poca luz, así como un rango dinámico, comparables a los de una cámara 'full frame' como la Alpha 7 III.

Igualmente, ofrece mejores resultados de fotografía con una tecnología de superposición de imágenes que utiliza el procesamiento RAW multi-frame mejorado para combinar varias imágenes, enriqueciendo la precisión del color, el rango dinámico y reduciendo el ruido de todas las lentes.

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Sony también ha destacado el nuevo Modo Macro que, a diferencia del modelo anterior que lo ofrecía como una función manual a una distancia de 4 cm, el nuevo Xperia ofrece un Modo Macro 1:1 con enfoque automático y a una distancia de 15 cm. Esto permite capturar la imagen más lejos y sin generar sombras en el sujeto, como ha explicado.

La cámara incluye otra función de Autoframing para los vídeos, que permite rastrear a un sujeto y encuadrarlo automáticamente independientemente manteniendo el foco independientemente de cómo se mueva por el espacio, con compatibilidad para grabar con el teleobjetivo y un zoom digital de hasta 5,8 aumentos.

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Además, esta función permite grabar dos vídeos simultáneamente en diferentes formatos, uno de 16:9 en horizontal y otro de 9:16 para contenido en vertical, facilitando así generar vídeos para distintas plataformas o redes sociales.

La cámara profesional también ha sido mejorada a nivel de creatividad con novedades como el Asistente de Cámara con IA, diseñado para ayudar a los usuarios a ser creativos de forma instantánea, sin necesidad de ajustes complejos de forma manual.

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En concreto, la función de este asistente es proponer opciones creativas para las fotografías basándose en la escena que se desea capturar. Es decir, la IA analiza y reconoce la escena y, tras ello, ofrece cuatro sugerencias en pantalla de posibles fotografías antes de capturar.

Estas sugerencias se basan en cuestiones como ajustes de color con tonos más fríos o suaves, la incorporación de desenfoque con efecto 'bokeh' en zonas concretas o cambios en el ángulo de visión o en la lente recomendada para obtener mejores encuadres.

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Por ejemplo, al realizar una foto a una comida, el asistente podrá sugerir un encuadre que prior ice la comida en cuestión, con un ángulo de visión que recoja exclusivamente la mesa, un efecto 'bokeh' que difumine discretamente el fondo y aplicando tonos suaves. Estas sugerencias se mostrarán en la propia interfaz de la cámara y, al seleccionar una de ellas, se aplicarán directamente las características para solo tener que pulsar el botón de capturar.

AUDIO Y PANTALLA

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Sony ha matizado que la pantalla del nuevo Xperia 1 VIII es un panel OLED FHD+ de 6,5 pulgadas con resolución de 1.080 x 2.340 píxeles y hasta 120 Hz de tasa de refresco.

Además, está potenciada por la tecnología de desarrollo propio Bravia, con una reproducción fiel de colores y sensores que permiten ajustar el brillo y el color de la pantalla automáticamente dependiendo de las necesidades del entorno.

La tecnológica ha destacado igualmente las mejoras en audio que completan la experiencia de visualización del nuevo 'smartphone', con nuevos altavoces estéreo que son un 12 por ciento más potentes, con bajos más ricos y sonido más claro, todo ello para un audio más inmersivo.

Por lo demás, el nuevo Xperia 1 VIII mantiene el puerto jack de 3.5 mm para auriculares, además de contar con compatibilidad para los nuevos auriculares WF-1000XM6.

RENDIMIENO Y BATERÍA

En cuanto a su rendimiento, el nuevo terminal de Sony está impulsado por el procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5, con opciones de 12 y 16 GB de memoria RAM y 256 GB o 1 TB de almacenamiento, ampliable hasta 2 TB mediante una tarjeta Micro SD.

La batería del nuevo Xperia 1 VIII, por su parte, es de 5.000 mAh, con lo que la compañía asegura hasta dos días de autonomía, con una carga por cable de 30W.

Asimismo Sony ha detallado que tiene garantía para cuatro años de salud de batería al 80 por ciento. Junto a ello, asegura cuatro años de actualizaciones de sistema operativo y seis años de actualizaciones de seguridad y soporte.