Agencias

Rusia lanzó contra Ucrania durante la noche 139 drones

Guardar

Kiev, 13 may (EFE).- Rusia lanzó durante la pasada noche contra territorio ucraniano un total de 139 drones de larga distancia, entre ellos varios aparatos sin carga explosiva que los rusos utilizan para confundir a las defensas enemigas, según informó en su parte de este miércoles la Fuerza Aérea ucraniana.

Las defensas aéreas ucranianas lograron derribar o neutralizar con interferencias electrónicas 111 de los drones sobre varias regiones del norte, el este y el sur de Ucrania.

PUBLICIDAD

Otros 20 drones, todos ellos de ataque, impactaron en trece localizaciones distintas de Ucrania no especificadas por la Fuerza Aérea, que informó además de la caída de fragmentos de drones destruidos en el aire en otros cuatro lugares.

Varios drones rusos seguían sobrevolando Ucrania en el momento en que se publicó el parte. EFE

PUBLICIDAD

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Rusia derriba cerca de 300 drones ucranianos sobre su territorio

Infobae

Francisco Rivera da la última hora sobre la reaparición de Roca Rey y su relación con su hija Tana

Francisco Rivera da la última hora sobre la reaparición de Roca Rey y su relación con su hija Tana

El presidente surcoreano aclara petición de asesor de repartir ingresos fiscales de la IA

Infobae

España pide acelerar la transición energética en la UE y prepararse para futuras crisis

Infobae

Casi 60 candidaturas de 24 nacionalidades optan al Premio Princesa de Investigación Científica y Técnica 2026

Casi 60 candidaturas de 24 nacionalidades optan al Premio Princesa de Investigación Científica y Técnica 2026