La AIE prevé contracción de demanda de petróleo en 2026, concentrada en segundo trimestre

París, 13 may (EFE).- La demanda mundial de petróleo se reducirá en 2026 en 420.000 barriles diarios respecto a 2025, hasta situarse en 104 millones de barriles diarios debido al impacto económico de la guerra y el cierre del estrecho de Ormuz, lo que supone 1,3 millones menos, según las últimas proyecciones publicadas este miércoles por la Agencia Internacional de la Energía (AIE).

El mayor deterioro se concentrará en el segundo trimestre de 2026, cuando la demanda descenderá en 2,45 millones de barriles diarios, precisó la agencia con sede en París en su nuevo informe mensual. EFE

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