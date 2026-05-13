Irán ejecuta a un hombre condenado por espionaje y "cooperación de Inteligencia" con el Mossad de Israel

Las autoridades de Irán han ejecutado este miércoles a un hombre condenado por espionaje y "cooperación de Inteligencia" con el Mossad de Israel, en medio del aumento de los ajusticiamientos por estos cargos a raíz de la última ofensiva lanzada en febrero por Estados Unidos e Israel contra el país asiático.

El hombre, identificado como Ehsan Afareshté, ha sido ahorcado a primera hora del día después de que el Tribunal Supremo iraní haya ratificado la sentencia, impuesta contra él por contactar con agentes del Mossad y llegar a "recibir entrenamiento en espionaje en Nepal".

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Según las informaciones recogidas por la emisora pública iraní, IRIB, Afareshté mantuvo contactos con agentes del Mossad a través de plataformas de mensajería y correo electrónico, operando bajo el alias de 'James', sin que las autoridades israelíes se hayan pronunciado sobre las acusaciones.

El ajusticiamiento ha tenido lugar apenas dos días después de que fuera ejecutado un hombre condenado por labores de espionaje en favor del Mossad y la CIA, los servicios de Inteligencia de Israel y Estados Unidos, respectivamente.

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El jefe del aparato judicial iraní, Golamhosein Mohseni Ejei, ha recalcado que "aquellos que cooperaron con el enemigo deben hacer frente a medidas decisivas", en línea con sus llamamientos a acelerar los procesos abiertos contra estos sospechosos tras la citada ofensiva, lanzada por sorpresa en medio de las negociaciones entre Teherán y Washington para lograr un nuevo acuerdo nuclear.