Glocally impulsa su modelo tecnológico con soluciones propias de publicidad digital basadas en datos e ingeniería

La evolución de la publicidad digital ha obligado a las agencias de medios a replantear cómo analizan audiencias, planifican campañas y optimizan inversiones. En ese escenario, Glocally ha reforzado su apuesta tecnológica con el desarrollo de herramientas propias diseñadas para transformar datos complejos en decisiones publicitarias más precisas y eficientes.

La compañía ha evolucionado en la última década desde un modelo más tradicional hacia una estructura apoyada en ingeniería, ciencia de datos y tecnología propietaria, con el objetivo de responder a un mercado donde "las audiencias están cada vez más fragmentadas" y donde las marcas "necesitan estrategias de medios más inteligentes y medibles".

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En el centro de esta transformación se encuentra LastMile, una plataforma desarrollada internamente que mejora la fase estratégica de las campañas publicitarias. La herramienta permite trabajar con una mayor cantidad de información cualificada desde el inicio, lo que facilita una planificación más precisa y una mejor optimización de los recursos publicitarios.

Sobre esta infraestructura tecnológica, Glocally ha desarrollado también Audience Equalizer, una solución orientada a identificar audiencias específicas en todo el territorio nacional y mejorar las capacidades de segmentación de las campañas. La herramienta funciona como una capa adicional de precisión, permitiendo detectar perfiles de audiencia con mayor afinidad para las marcas y optimizar así la cobertura y el impacto de las estrategias de medios.

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Según explica Fran Ares, CEO de Glocally, el enfoque de la compañía parte de una idea concreta: "la tecnología sólo tiene sentido si mejora las decisiones". LastMile y Audience Equalizer nacen precisamente de esa visión: convertir datos complejos en estrategias de medios más inteligentes, precisas y eficientes", ha apostillado.

El desarrollo de estas soluciones ha corrido a cargo de un equipo formado por ingenieros, matemáticos y científicos de datos que han trabajado de forma coordinada con los departamentos de planificación y servicio al cliente, según detalla la empresa a través de un comunicado. "Esta conexión directa permite adaptar las herramientas a necesidades reales del mercado y acelerar su implementación dentro de la operativa diaria", concluye.

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