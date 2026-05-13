Francia registra su nivel de desempleo más alto desde 2021 y se sitúa en el 8,1 %

París, 13 may (EFE).- La tasa de desempleo en Francia aumentó 0,2 puntos porcentuales en el primer trimestre de 2026 con respecto al cuarto trimestre del año anterior y 0,7 puntos interanual, situándose en el 8,1 %, lo que supone su nivel más alto en cinco años, según informó este miércoles el Instituto Nacional de Estadística (INSEE).

Según la definición de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el número de personas sin trabajo que buscan empleo activamente en Francia aumentó en 68.000 con respecto al trimestre anterior, llegando a 2,6 millones, precisó el INSEE en un comunicado.

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Si bien se encuentra en su nivel más alto desde el primer trimestre de 2021, sigue estando significativamente por debajo de su máximo alcanzado a mediados de 2015 (-2,4 puntos porcentuales), puntualizó el INSEE.

Por edad, la tasa de desempleo para los jóvenes de 15 a 24 años disminuyó 0,4 puntos porcentuales, hasta el 21,1 %. Sin embargo, aumentó 0,4 puntos porcentuales entre los de 25 a 49 años, hasta el 7,3 %, alcanzando su nivel más alto para este grupo de edad desde el primer trimestre de 2021, mientras que se mantuvo prácticamente estable para las personas de 50 años o más, con un aumento de 0,1 puntos porcentuales, hasta el 5,2 %.

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En comparación con el año anterior, la tasa de desempleo aumentó para todos los grupos de edad: 2,0 puntos porcentuales entre los jóvenes de 15 a 24 años, 0,6 puntos porcentuales entre los de 25 a 49 años y 0,4 puntos porcentuales entre las personas de 50 años o más.

Por género, la tasa de desempleo femenina se mantiene prácticamente estable durante el trimestre (+0,1 puntos), en el 7,7 %, mientras que la masculina aumenta en 0,3 puntos, hasta el 8,5 %, alcanzando su nivel más alto desde el primer trimestre de 2021. En el último año, la tasa de desempleo ha aumentado más para los hombres (+1,0 punto) que para las mujeres (+0,3 puntos). EFE

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