FlixOlé repasa la comedia política española con una colección y dos incorporaciones a su catálogo

Este jueves 14 de mayo FlixOlé lanzará una colección especial que hace un repaso por cómo el cine español ha abordado la política en clave de humor. Bajo el título '¡Con la política hemos topado!', esta selección de títulos incluye dos nuevas incorporaciones a la plataforma de streaming: '¡No hija, no!', dirigida por Mariano Ozores, y 'Las autonosuyas' de Rafael Gil, estrenada en pleno debate sobre las autonomías.

Estos dos títulos encabezan una colección conformada por 20 títulos en total y en la que también tienen presencia otros directores, como Luis García Berlanga con 'Patrimonio Nacional' y 'Todos a la cárcel'.

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ANTONIO OZORES: ALCALDE, AUNQUE SEA DE BALDE

'¡No hija, no!' se estrenó directamente en videoclubs, pero esto no impidió que se conviritera en un clásico de la comedia 'ozoriana'. Continuadora del tono satírico e inmisericorde con la clase política de '¡Que vienen los socialistas!', la película sigue a un candidato a alcalde de Madrid llamado Alejandro Costa, interpretado por Antonio Ozores, en la noche anterior a las elecciones. Su lema, "Alcalde, aunque sea de balde", y un discurso populista son sus principales bazas para arrasar entre los votantes.

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El protagonista, presentado como un político incapaz y deshonesto, cuenta con la ayuda de un subalterno despierto (Ricardo Merino) que lo salva de cualquier situación. La más complicada, y en torno a la cual gira la película, será la visita de una prostituta en casa del aspirante a alcalde cuando este contrata un servicio de masajes.

ALFREDO LANDA Y EL DEBATE SOBRE LAS AUTONOMÍAS

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Los primeros años de democracia tras la dictadura franquista no quedaron exentos de crítica por parte de algunos cineastas, como es el caso de Rafael Gil. Basándose en la novela homónima de Fernando Vizcaíno Casas, el entonces ya veterano director dirigió, en 1983, 'Las autonosuyas'.

La comedia disparaba contra la España descentralizada con Alfrendo Landa encarnando al alcalde de un pueblo ficticio durante los tiempos de debate sobre el Estado de las Autonomías. Seducido por los beneficios de los gobernantes autonómicos, decide crear el Ente Autonómico Serrano y, con él, una bandera e incluso un idioma propio: el "farfullo", que no es otra cosa que la extensión del defecto del habla del alcalde (que no puede pronunciar la "p") a toda su población.

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'Las autonosuyas' vio la luz rodeada de polémica: en el País Vasco fue retirada de las salas en el segundo día de su exhibición y en Cataluña no llegó a estrenarse.

El ciclo abarca desde películas de la década de 1950, como 'Suspenso en comunismo' de Eduardo Manzanos, hasta sátiras más recientes, como 'El rey' de Alberto San Juan. También destacan en la colección más títulos de los dos cineastas que encabezan la colección: 'El apolítico' y 'Pelotazo nacional' de Mariano Ozores, y 'De camisa vieja a chaqueta nueva' de Rafael Gil.

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