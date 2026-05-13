Detienen en España a 19 miembros de un grupo violento neonazi de entre 14 y 22 años

Oviedo (España), 13 may (EFE).- La Policía Nacional española desmanteló un grupo violento juvenil de neonazis gracias a una operación en la que han sido detenidas diecinueve personas, de entre 14 y 22 años, a las que se les atribuyen agresiones y "cacerías" organizadas contra colectivos vulnerables y grupos de ideología contraria.

Los integrantes de este grupo criminal de ultraderecha, los 'Whiteboys', realizaban acciones cada vez más violentas contra personas pertenecientes a colectivos vulnerables por su origen, raza, religión, orientación sexual o ideología política, informó este miércoles la Policía.

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La forma de actuar de los jóvenes, que mantenían una estructura de fuerte cohesión y disciplina interna basada en una ideología supremacista, era la de organizar "cacerías" en las que salían a buscar a personas de perfil vulnerable.

Además, utilizaban las redes sociales para difundir propaganda nazi y eslóganes de admiración hacia figuras del III Reich, y en las calles marcaban su territorio mediante numerosas pintadas en el mobiliario público de la ciudad de Gijón (norte).

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Los jóvenes, de entre 14 y 22 años, fueron detenidos en varias localidades de Asturias, en el norte de España, como presuntos autores de delitos de odio y de pertenencia a organización criminal, y algunos de ellos también por tenencia y distribución de sustancias estupefacientes.

En los tres registros domiciliarios practicados los agentes intervinieron hachas, armas blancas y materiales para fabricar cócteles molotov, según la Policía.

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Durante la investigación iniciada en septiembre de 2024 tras detectarse sus primeras actividades delictivas, los agentes averiguaron que los jóvenes habían adquirido diversas armas blancas y que incluso habían comenzado a fabricar artefactos incendiarios de tipo cóctel molotov, lo que precipitó la actuación policial.

Ante el riesgo inminente de ataques de mayor gravedad, se estableció un amplio operativo que culminó con el registro de tres domicilios y la incautación de hachas, cuchillos, pasamontañas, una pistola de airsoft y abundante simbología nazi. EFE

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